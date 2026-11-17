Gasag kündigt Preiserhöhungen in der Grundversorgung an. Ursache sind der Iran-Krieg und steigende Netzentgelte. Betroffene Haushalte müssen mit höheren Monatskosten rechnen.

Der Berlin er Gasversorger Gasag kündigt für das kommende Jahr deutliche Preiserhöhungen in der Grundversorgung an. Diese Maßnahme ist eine direkte Reaktion auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere den Krieg im Iran, sowie auf gestiegene Netzentgelte. Das Unternehmen teilte mit, dass dies die erste Anpassung des Grundpreises seit zwei Jahren ist.

Hintergründe der Preiserhöhung in Berlin

Die Gasag begründet die Notwendigkeit der Anpassungen mit der angespannten Lage auf den internationalen Energiemärkten. Nach einer Preissenkung Anfang 2026 hatte das Unternehmen den Arbeitspreis trotz der globalen Unsicherheiten lange Zeit stabil gehalten. Doch die Auswirkungen des Krieges im Iran auf den internationalen Flüssiggas-Handel (LNG) dauern an. Dies zwingt den Versorger dazu, die Kosten für die Kunden weiterzuleiten. Zusätzlich zu den gestiegenen Bezugskosten kommen höhere Netzentgelte hinzu, die die Gesamtbilanz belasten.

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Konkrete Kostensteigerungen für Kunden

Die konkreten Auswirkungen auf die Rechnung der Verbraucher sind deutlich spürbar. Ab Januar steigt der Arbeitspreis in der Gas-Grundversorgung um 2,98 Cent je Kilowattstunde (kWh). Parallel dazu erhöht sich der monatliche Grundpreis um 2,38 Euro. Laut Angaben des Unternehmens nutzen rund 60 Prozent der Kundinnen und Kunden im Tarif der Grundversorgung Erdgas primär zum Kochen und für die Warmwasserbereitung. Diese Nutzergruppe ist von den Änderungen ebenfalls betroffen.

Berechnung der Mehrkosten für Haushalte

Für einen durchschnittlichen Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden im Jahr, der typischerweise für Kochen und Warmwasser steht, steigen die monatlichen Kosten um knapp 10 Euro. Die Situation wird für Haushalte mit höherem Energiebedarf deutlich gravierender. Wer Gas auch zum Heizen einer durchschnittlichen Berliner Wohnung nutzt und dabei einen jährlichen Verbrauch von etwa 12.000 Kilowattstunden erreicht, muss mit einer Mehrbelastung von rund 32 Euro pro Monat rechnen.

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Zukunftssichere Versorgung bis 2031

Trotz dieser Preisänderungen gewährleistet Gasag eine langfristige Sicherheit für die Energieversorgung der Hauptstadt. Das Unternehmen beliefert Berlin nach eigenen Angaben seit 1847 ohne Unterbrechung mit Energie. Ab 2027 ist die Versorgung für weitere vier Jahre gesichert. Die Gasag hatte im Oktober das europaweite Vergabeverfahren des Landes Berlin gewonnen und damit den nächsten Liefervertrag erhalten.

Umfang des öffentlichen Liefervertrags

Der neu geschlossene Vertrag umfasst die Versorgung von rund 2.275 Abnahmestellen des Landes Berlin. Die jährliche Liefermenge beläuft sich dabei auf rund 712 Millionen Kilowattstunden Gas. Es handelt sich um einen der größten öffentlichen Energielieferverträge der Hauptstadt. Zu den belieferten Einrichtungen zählen unter anderem Verwaltungsgebäude und Bildungseinrichtungen, was die hohe Bedeutung der Gasag für die öffentliche Daseinsvorsorge unterstreicht. Die Gasag versorgt somit nicht nur private Haushalte, sondern auch kritische Infrastruktur im Stadtgebiet.