Bei Bohrungen in Kalifornien bricht Gas aus. Sechs Personen verletzt. Feuerwehr bestätigt keine Gefahr für Anwohner.

Bei Routinebohrungen auf der Chiquita-Canyon- Deponie in Kalifornien kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Eine riesige Gassäule brach aus dem verrottenden Müll hervor. Dieser Vorfall führte zu sechs Leichtsachverletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Die örtlichen Hilfskräfte konnten jedoch schnell eingreifen.

Ablauf des Gasausbruchs und Erste Hilfe

Die Behörden meldeten, dass die Explosion durch Standardarbeiten auf der Deponie ausgelöst wurde. Arbeiter waren dabei, Bohrlöcher zu erstellen, als das Gas plötzlich ausströmte. Die Druckwelle und die freigesetzten Dämpfe verursachten die Verletzungen. sechs Menschen wurden mit leichten Verletzungen versorgt.

Also read Kalifornien verklagt ChatGPT-Mutter OpenAI nach Hackerattacke

Keiner der Verletzten befand sich in kritischem Zustand. Das Personal vor Ort leitete sofort die Erstversorgung ein. Die Verletzten wurden in der Folge in nahegelegene Kliniken transportiert. Dort erhielten sie medizinische Behandlung und wurden überwacht. Die Schwere der Verletzungen hält sich in Grenzen.

Lageeinschätzung der Feuerwehr in Kalifornien

Die Feuerwehr übernahm die Kontrolle über die Szene schnell. Ihre Experten prüften die Luftqualität und die Ausbreitung der Gase. Das Ergebnis dieser Messungen war eindeutig und entlastete die Bevölkerung. Die Feuerwehr stellte keine Gefahr für Anwohner fest. Es gab keine Anzeichen für eine Explosion oder einen Brand.

Advertisement

Die Behörden betonten, dass die Umgebung sicher bleibt. Evakuierungen waren nicht notwendig. Die Anwohner wurden über die Vorkommnisse informiert. Sie erhielten den Rat, ihre Fenster zu schließen, falls Geruch auftreten sollte. Dennoch galt die Situation als unter Kontrolle.

Herkunft des Gases auf der Mülldeponie

Das austretende Gas stammt aus dem zersetzenden Abfall. Biologischer Abbau erzeugt Methan und andere Gase. Diese sammeln sich im Deponiekörper unter hohem Druck. Bohrarbeiten können diese Druckkammern öffnen. Die Gase entweichen dann schlagartig an die Oberfläche.

Dies ist ein bekanntes Risiko bei der Bewirtschaftung von Deponien. Die Chiquita-Canyon-Deponie muss diese Gefahr managen. Betreiber und Aufsichtsbehörden arbeiten an Lösungen. Die Sicherheit der Arbeiter und der Nachbarn hat Priorität. Technische Anpassungen können zukünftige Vorfälle verhindern.

Reaktion der Behörden auf den Vorfall

Die lokalen Behörden haben das Geschehen genau dokumentiert. Sie prüfen die Sicherheitsprotokolle für Bohrarbeiten. Ziel ist es, ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.