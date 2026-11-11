Gasexplosion in Bünde-Muckum: Giebel gerissen, vier Bewohner verletzt

Schwere Gasexplosion in Bünde-Muckum reißt Giebel eines Wohnhauses heraus. Vier Bewohner leicht verletzt, Sachschaden enorm. Kripo ermittelt morgen.

Am Abend ereignete sich in Bünde - Muckum eine schwere Explosion in einem Wohnhaus, die das Gebäude schwer beschädigte. Der Giebel der Immobilie wurde auf einer Seite komplett aus der Fassade gerissen. Die Wucht der Detonation war so gewaltig, dass Dachziegel weit weggeschleudert wurden und sämtliche Fensterscheiben im Haus zerbrachen. Die Feuerwehr sprach von einem massiven Schadensbild, das zunächst Befürchtungen über zahlreiche Verletzte oder Tote aufkommen ließ.

Ablauf und Einsatz der Feuerwehr

Die Bundespolizei und lokale Rettungskräfte wurden mit einem großen Einsatz konfrontiert. Die Feuerwehr Bünde rückte mit etwa 100 Einsatzkräften an, um die Lage zu sichern und die Bewohner zu versorgen. Zum Zeitpunkt der Explosion war die Feuerwehr in Bünde jedoch noch mit einem anderen Großbrand beschäftigt. Im Stadtteil Südlengern brannte der Anbau eines Hauses, wodurch die Ressourcen belastet waren.

Also read Für 110 Millionen Euro erbaut: Italien reißt umstrittene Olympia-Bobbahn endgültig ab

Trotz dieser parallelen Lage konnte die Feuerwehr schnell handeln. In Südlengern war gegen 17:30 Uhr ein Anbau im Hinterhof eines Wohngebäudes in Brand geraten. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude. Die Rauchentwicklung war jedoch so stark, dass Anwohner zeitweise über die Warn-App NINA aufgefordert wurden, ihre Fenster zu schließen, um die Gesundheit nicht zu gefährden.

Verletzungen und medizinische Versorgung

Glücklicherweise verlief die Situation für die Bewohner des betroffenen Hauses in Muckum ohne lebensbedrohliche Folgen. Wie die Feuerwehr bestätigte, wurden vier Bewohner leicht verletzt. Alle vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie medizinische Versorgung erhielten. Die anfängliche Angst vor einem Massensterben bestätigte sich nicht, doch die psychische Belastung durch den heftigen Knall und die Zerstörung bleibt hoch.

Advertisement

Das Gebäude selbst gilt aktuell als nicht mehr bewohnbar. Der strukturelle Schaden ist so gravierend, dass Statiker das Objekt auf seine Einsturzgefahr untersuchen müssen. Die Trümmerteile sind nach Angaben der Feuerwehr teilweise bis zu 50 Meter weit vom Ort der Explosion geflogen. Dies verdeutlicht die enorme Energie, die bei der Detonation frei wurde.

Ursachenermittlung und weitere Maßnahmen

Als Ursache für die Katastrophe vermutet die Feuerwehr eine Gasexplosion. Diese Annahme stützt sich unter anderem auf Aussagen eines Hausbewohners. Nachbarn berichten von einem gasbetriebenen Baulüfter im Keller, der möglicherweise defekt war oder undicht war. Ein Feuer hat die Explosion jedoch nicht ausgelöst, was die Art des Unfalls weiter eingrenzt.

Zum Zeitpunkt der Zerstörung war das Grundstück nicht gesichert. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) wird das Areal noch am selben Abend aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Die Polizei will das Areal absichern, um weitere Unfälle oder eindringende Personen zu verhindern. Die Lage ist für die Bewohner und die Nachbarschaft weiterhin als kritisch einzustufen.

Ermittlungen und Ausblick

Die genaue Aufklärung des Vorfalls obliegt der Kriminalpolizei (Kripo). Die Ermittler werden erst am folgenden Tag weiter vor Ort ermitteln. Sie werden die Spuren analysieren und die Aussagen der Zeugen auswerten, um die definitive Ursache der Gasexplosion festzustellen. Für die Bewohner des Hauses in Bünde-Muckum bedeutet dies vorerst den Verlust ihrer Wohnung und ein langes Verfahren zur Klärung der Haftungsfragen.