Gasexplosion in Kaufhaus Taichung: Zwei Tote und 24 Verletzte

Eine Gasexplosion in einem Kaufhaus in Taichung, Taiwan, hat am Samstag zu mindestens zwei Todesopfern und 24 Verletzten geführt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

In der taiwanesischen Stadt Taichung hat eine Gasexplosion in einem Kaufhaus zu mindestens zwei Todesopfern und 24 Verletzte n geführt. Die Explosion ereignete sich auf der zwölften Etage des Gebäudes, die zur Zeit des Vorfalls vermutlich wegen Bauarbeiten geschlossen war. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Auf Videoaufnahmen ist die gewaltige Wucht der Explosion zu sehen.

Eine Vielzahl von Fassaden- und Bauteilen wurden aus den oberen Stockwerken geschleudert und fielen auf den Gehweg und die Straße. Fotos in Lokalmedien zeigen zertrümmerte Wände und eine teils eingestürzte Decke im Inneren des Kaufhauses. Bürgermeisterin Lu Shiow-yen teilte mit, dass mehrere Arbeiter, Angestellte und Kunden in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden. Besonders tragisch war der Vorfall für eine siebenköpfige Familie, die sich in der Nähe des Kaufhauses befand. Herabfallende Teile trafen die Familie, wodurch die Großeltern ums Leben kamen. Ein zweijähriges Mädchen befindet sich in kritischem Zustand, der Rest der Familie erlitt leichte Verletzungen. Ein Augenzeuge, der sich zum Zeitpunkt der Explosion mit seinem Mann im sechsten Stock des Gebäudes befand, erklärte, dass sie zunächst einen lauten Knall wahrnahmen und dachten, es handele sich um ein Erdbeben. Anschließend fielen Teile vom Aufzug herunter und es lag Glasscherben auf jeder Etage.





