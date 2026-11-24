Was tun, wenn Wind und Sonne als Lieferanten ausfallen? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) schreibt derzeit Milliarden für den Bau von Reservekraftwerken aus. Die erste Ausschreibungsrunde produzierte allerdings ein unerwartetes Ergebnis. Experten befürchten: In der kommenden zweiten Runde wird es genauso laufen.

Was tun, wenn Wind und Sonne als Lieferanten ausfallen? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche schreibt derzeit Milliarden für den Bau von Reservekraftwerken aus. Die erste Ausschreibungsrunde produzierte allerdings ein unerwartetes Ergebnis.

Experten befürchten: In der kommenden zweiten Runde wird es genauso laufen. Der Kraftwerksbetreiber Leag hat gut lachen: In der ersten Runde der Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums für neue Gaskraftwerke sahnten die Lausitzer gehörig ab. Sechs Kraftwerke in Jänschwalde und Boxberg sowie eins im bayerischen Leipheim erhielten den Zuschlag – und sind damit ab 2031 für die Stromversorgung in Deutschland zu einem großen Teil mitverantwortlich. Doch wie die Leag die Ausschreibungen für sich entscheiden konnte, sorgt nun für Diskussionen.

Also read Hohe Spritpreise: Reiche will Autobahntankstellen von Preisdeckel ausnehmen

Worum geht's? Der Bau der sogenannten Reservekraftwerke ist eines der wichtigsten energiepolitischen Vorhaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche . Die Anlagen sollen künftig in der „Dunkelflaute“ einspringen, also immer dann, wenn Wind und Sonne weniger als zehn Prozent ihrer installierten Leistung erzeugen und als Stromlieferanten praktisch ausfallen. Der Bau der Kraftwerke-Backups ist damit auch eine wichtige Voraussetzung für den Kohleausstieg – bislang haben oft die extrem klimaschädliche Braun- und Steinkohle diesen Job noch übernommen.

Und dank eines Kniffs der Leag werden sie das wohl auch noch weiterhin. Denn die Lausitzer haben in der ersten Runde der Ausschreibungen insgesamt sechs alte Braunkohle-Kraftwerksblöcke in den Ring geworfen. Mit der sogenannten Fuel-Switch-Technik sollen sie in Gaskraftwerke umgerüstet werden. Dabei werden der Brenner und der Brennstoff getauscht, Kessel, Dampfturbine und Generator bleiben.

Eine Technik, die wesentlich günstiger ist als die Alternativen – im Wirkungsgrad aber auch wesentlich schlechter, im Vergleich etwa zur modernen Gas- und Dampfturbinen-Technik der Konkurrenz. Außerdem pikant: Als Entschädigung für den Kohleausstieg zahlt die Bundesregierung bis spätestens zum Jahr 2038 an die Leag bis zu 1,75 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage von FOCUS online Earth bestätigt. Unter anderem für „entgangene Gewinne“, wie es heißt.

Alte Kohlekraftwerke, deren Abschaltung bereits entschädigt wird, mit Milliarden an Steuergeldern nochmal umzurüsten, die eigentlich für neue Gaskraftwerke vorgesehen – ist das wirklich im Sinne des Erfinders? Nein, sagt etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und spricht von „völlig fehlgeleiteter Industriepolitik“. Der Grund für Söders Ärger: Mit den günstigeren, aber leistungsschwächeren Kohlekraftwerken im Westen und Osten der Republik kann der Süden kaum konkurrieren, so wie die Ausschreibung derzeit ausgelegt ist.

„Statt neuer Gaskraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg soll nun die Umrüstung abgeschriebener und nicht mehr benötigter Braunkohleblöcke im Norden gefördert werden“, sagte Söder. Zwei Kraftwerksblöcke im sächsischen Boxberg, die Ende 2029 stillgelegt werden, sollen bis spätestens Ende 2031 wieder ans Netz gehen und die Stromversorgung sichern. Auch das Bundeskartellamt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

Advertisement

„99 Prozent der ausgeschriebenen Kapazität gingen an die beiden größten Stromerzeuger, RWE und Leag“, schrieb Kartellamts-Chef Andreas Mundt auf Linkedin. Bereits im Gesetzgebungsverfahren habe seine Behörde gewarnt, dass das „Ausschreibungsdesign“ starke Marktstellungen weiter verfestigen könne. Offenbar ohne gehört zu werden.

„Diese Befürchtung ist in der ersten Ausschreibungsrunde nun eingetreten“, sagt Mundt. „Wettbewerbliche Potenziale bleiben ungenutzt. “Hat das Reiche-Ministerium also bei einem der wichtigsten energiepolitischen Vorhaben dieser Legislaturperiode einen Fehler gemacht? Hat „der Gesetzgeber unsauber gearbeitet“, wie das„Die Umrüstung bestehender Kohleblöcke ist deutlich günstiger als ein Neubau“, erklärt der Energie-Experte Leonhard Gandhi vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg.

„Die Ausschreibung hat aber nicht gezielt nach Umrüstungsprojekten gefragt. Deshalb gab es kaum Konkurrenz durch andere Umrüstungen, und die Leag-Gebote mussten sich nur mit denen für Neubauten messen.

“ Die Ausschreibung sei außerdem so angelegt gewesen, dass Batteriespeicher von Vornherein chancenlos gewesen seien – obwohl sie Experten zufolge ebenfalls einen Beitrag zur Bewältigung einer Dunkelflaute leisten können. Festgelegt ist etwa eine sogenannte Zehn-Stunden-Pflicht: Diese schreibt vor, dass gebotene Erzeugungsanlagen technisch in der Lage sein müssen, mindestens zehn aufeinanderfolgende Stunden ohne Unterbrechung Strom ins Netz einzuspeisen. Batteriespeicher sind darauf gar nicht ausgelegt. Eine unnötige Vorschrift, sagen viele Fachleute.

In der Ausschreibung steht sie trotzdem. Der Leag könne man jedenfalls keinen Vorwurf machen, meint Gandhi: „Das Ergebnis ist kein Versagen der Bieter, sondern eine Folge des Designs.

“ Der zweitgrößte deutsche Stromerzeuger aus Cottbus habe schlicht nur die Chance genutzt, die sich ihm geboten habe. Das billigste Angebot stach. Die Lausitzer können die Aufregung ohnehin nicht verstehen.

„Bei den Zuschlägen für die Fuel-Switch-Projekte in Jänschwalde und Boxberg hat es weder einen ‚Fehler in der Gesetzgebung‘ gegeben, den wir ausgenutzt hätten, noch einen ‚Fehlanreiz‘“, schreibt die Firma auf Anfrage von FOCUS online Earth. Und: „Bei der Behauptung von Kritikern, dass alte, ineffiziente Technik über viele Jahre eingesetzt werde, handelt es sich um eine Unterstellung, die sachlich nicht belegt ist.

“ „Da läuft irgendetwas komplett falsch“, sagt dennoch Anike Peters, Energieexpertin bei Greenpeace. „Während Batteriespeicher von den Ausschreibungen ausgeschlossen wurden, hat das Wirtschaftsministerium zugelassen, dass die Leag erneut Millionen an Subventionen kassiert. “ Eine „Doppelförderung“, die zumindest ab der zweiten Runde der Ausschreibungen dringend vermieden werden müsse, fordert auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Doch das ist leichter gesagt als getan.

An der Vergabe der Lizenzen für Kraftwerk-Back-ups an die Leag-Standorte Jänschwalde und Boxberg gab es große KritikMedienberichten zufolge sei die Nervosität im Wirtschaftsministerium nach der ersten Ausschreibungsrunde groß gewesen – mit dem Kohle-Trick der Leag hatte man offenbar nicht gerechnet. Daher hat das Ministerium nun für die zweite Runde eine Verschärfung und Konkretisierung der Regeln angekündigt: „Die Konkretisierung schafft Klarheit mit Blick auf Fuel-Switch-Projekte“, schreibt das BMWE auf Anfrage von FOCUS online Earth.

Advertisement

Auf solche Klarheit wartete auch die Energiebranche. Die ging ursprünglich davon aus, dass auch ein höheres Mindestinvestitionsvolumen veranschlagt wird, um Billig-Technologie auszubremsen. Doch im neuen Regelwerk für die Ausschreibungen, das letzte Woche im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, ist vieles noch beim Alten geblieben, bemängeln die Experten. Das Mindestinvestitionsvolumen etwa sei gleich geblieben, „auch zu Wirkungsgrad, Flexibilität oder einer Obergrenze je Bieter sagt die Verordnung nichts“, sagt Gandhi.

Die Ausschreibebedingungen und damit die strukturellen Hürden der ersten Runde blieben damit bestehen: Zehn-Stunden-Pflicht und der Vorteil bestehender Standorte. Speicher seien weiter faktisch chancenlos. Georg Gallmetzer, Geschäftsführer von Eco Stor, einem der größten Betreiber von Großbatterie-Speicheranlagen in Deutschland, sieht in der Gaskraftwerks-Politik daher genau das.

„Ein offener Wettbewerb setzt voraus, dass es ausreichend viele zuschlagsfähige Bieter gibt und dass diese mit verschiedenen technologischen Lösungen um Zuschläge wetteifern“, ärgert sich Gallmetzer. „Dies schließt das Ausschreibungsdesign weiterhin aus. “ In England und Belgien könne man besichtigen, wie ein Technologiemix an einem Kapazitätsmarkt funktioniere, sagt Gallmetzer.

Dort zahle der Staat zwischen 18.000 und 30.000 Euro für ein Megawatt – und damit nur ein Fünftel des Betrages, den Deutschland pro MW jährlich an die Sieger der ersten Ausschreibungsrunde überweisen muss. Auch Baden-Württemberg ist nicht zufrieden: „Das eigentliche Problem bleibt ungelöst: Die Ausschreibungsregeln stellen weiterhin nicht sicher, dass neue Kraftwerke dort gebaut werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden – insbesondere im Süden Deutschlands“, sagt ein Sprecher der Staatskanzlei auf Anfrage von FOCUS online Earth.

„Baden-Württemberg erwartet vom Bund, dass er die Regeln für die zweite Runde entsprechend anpasst. “Die einzige konkrete Modifizierung der Ausschreibung: Kraftwerke, die über den 1. Januar 2030 hinaus laufen, haben keine Chance mehr. Damit wäre die Ankündigung von Leag, sich mit den Standorten Schwarze Pumpe in Brandenburg und Lippendorf in Sachsen erneut zu bewerben, hinfällig.

Denn beide Kraftwerke laufen bis Ende 2038 beziehungsweise bis 2035. Denkbar wäre jedoch ein anderes Szenario: Zum Zuge kommen könnten theoretisch die Kraftwerksblöcke Weisweiler G und H sowie Niederaußem G von RWE im Rheinischen Revier. Beide sind derzeit noch in Betrieb und gehen planmäßig in den Jahren 2028 und 2029 vom Netz. Insgesamt seien noch neun dieser alten Schätzchen in Betrieb und vor 2030 stillzulegen.

Sie böten insgesamt 4,9 Gigawatt ; ein GW mehr als in der zweiten Runde ausgeschrieben ist. Finanzieren deutsche Steuergelder also bald reihenweise alte Kohleblöcke? RWE hat nach eigenem Bekunden kein Interesse, sich mit den alten Kohle-Meilern zu bewerben. Aber gesetzlich zulässig wäre es.

Für Florian Zerzawy, Autor einer Kurzstudie für den unabhängigen Thinktank Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft über die Klimafolgekosten der Ausschreibungen, wäre dieses Szenario eine Katastrophe.

„Es wäre sehr zu begrüßen, wenn im zweiten Gebotstermin keine Fuel-Switch-Anlagen mehr bezuschlagt werden“, sagt Zerzawy. Welche Folgekosten und praktischen Auswirkungen die bisher genehmigten Kraftwerke haben, stehe ohnehin in den Sternen.

„Das wird sich erst 2031, nach erfolgtem Kraftwerksbau, wirklich zeigen“, schreibt das Bundeskartellamt. Bis dahin will sich die Leag nach eigenen Angaben auch in der zweiten Ausschreibungsrunde erneut mit zwei alten Kohlemeilern an den Standorten Schwarze Pumpe und Lippendorf bewerben.