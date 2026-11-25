Mehrere Bewohner klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit: Am Abend müssen 18 Menschen in Hamburg-Eilbek vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Ein Gasleck konnte nicht gefunden werden.

Mehrere Bewohner klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit: Am Abend müssen 18 Menschen in Hamburg -Eilbek vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Ein Gasleck konnte nicht gefunden werden. Hamburg - Wegen des Verdachts auf einen möglichen Kohlenmonoxid-Austritt sind 18 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus im Hamburg er Stadtteil Eilbek gebracht worden.

Mehrere Bewohner hatten am Dienstagabend über Kopfschmerzen und Müdigkeit geklagt und den Notruf gewählt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude an der Schellingstraße und brachte die Menschen vorübergehend in HVV-Bussen unter. Da zuvor Arbeiten an der Gasheizung des Hauses vorgenommen worden waren, bestand der Verdacht auf ein Gasleck. Messgeräte der Feuerwehr schlugen jedoch nicht an.

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Ein Gasaustritt konnte bei den Messungen somit zunächst nicht festgestellt werden. Vorsorglich wurde der Gasanschluss des Gebäudes stillgelegt. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Straße ab. Gegen 21 Uhr durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Gebäude werde am Tag noch weiter untersucht, hieß es.