Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen den ASV Hamm-Westfalen. Der slowenische Spieler Gasper Horvat wirft dem Verein Gewalt vor.

Der deutsche Zweitligist ASV Hamm-Westfalen befindet sich in einer tiefen Krise, nachdem sich sein Vertrag mit dem slowenischen Rückraumspieler Gasper Horvat zerschlagen hat und strafrechtliche Schritte eingeleitet wurden. Der Verein möchte sich vorzeitig vom 28-jährigen Athleten trennen, doch dieser Prozess ist durch ernste Vorwürfe der Erpressung und Gewalt bedroht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dortmund haben das Verhältnis zwischen dem Sportverein und seinem Profispieler fundamental verändert.

Erpressungsvorwürfe und Strafverfahren

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat ein formales Ermittlungsverfahren mit der Aktenzeichennummer 140 Js 951/26 eingeleitet. Anlass für diese Untersuchung ist der Vorwurf der versuchten Erpressung gegen drei handelnde Personen des ASV Hamm-Westfalen. Gasper Horvat hatte früher Anzeige erstattet, woraufhin daraufhin Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Die Anklage bezieht sich auf die Aussage, der Verein habe Gewalt angedroht, falls der Spieler nicht einer Vertragsaufhebung zustimmt. Diese gravierenden Anschuldigungen haben dazu geführt, dass die bisherige Einigung über eine Abfindung scheiterte.

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Rechtliche Vertretung und Streitpunkte

Der Fall umfasst zwei parallele juristische Ebenen, die jeweils von spezialisierten Anwaltskanzleien vertreten werden. Für die vom Verein beschuldigten Personen spricht die Kanzlei Cramer, Wegener, Hecker, Dr. Cramer aus Soest im Strafrecht. Die arbeitsrechtliche Seite des Vereins wird von Berghoff/Deppenkemper aus Hamm vertreten. Gasper Horvat selbst wird von Kilian Zieglmaier von der Kanzlei Weiss & Grunert aus Landshut juristisch unterstützt. Zieglmaier gab an, dass man arbeitsrechtlich auf einem guten Weg war, doch die strafrechtlichen Ermittlungen haben die Lage komplett verändert.

Isolierung des Spielers im Verein

Gasper Horvat wurde vom ASV Hamm-Westfalen offiziell zur unerwünschten Person erklärt. Als Konsequenz daraus erhielt der Slowene keine Trainingsbekleidung und verlor seinen festen Platz in der Kabine. Nach seiner Rückkehr aus Slowenien, wo er sich nach einer Operation in einer Rehabilitationsmaßnahme befunden hatte, fand er im Juni seine Wohnung leergeräumt vor. Diese Maßnahme diente der schnellen Trennung, ließ Horvat jedoch in einer prekären Wohnsituation zurück, die durch den Verein nicht nachhaltig gelöst wurde.

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Wohnsituation und aktueller Gesundheitszustand

Nach der Räumung seiner Wohnung unterbrachte der Verein Horvat vorübergehend in einem Hotel in Hamm. Der Spieler lebt aktuell in einem Zimmer einer Bauernhof-Pension in Werne-Stockum. Er betonte gegenüber der Presse, dass die Menschen dort sehr freundlich zu ihm seien, was einen starken Kontrast zur Situation im Verein darstellt. Seit Anfang November ist Horvat nach seiner Operation und der anschließenden Reha wieder gesund und arbeitsfähig, steht aber weiterhin ohne vereinseigene Unterstützung da.

Umfang der Ermittlungsakte

Die Komplexität des Falls wird durch den Umfang der Akte deutlich. Nach Informationen von BILD umfasst die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft über 800 Seiten. Dies verdeutlicht, wie intensiv und weitreichend die Recherchen der Behörden sind. Der Vertrag von Horvat läuft bis zum 30. Juni 2027, doch die aktuellen Ereignisse machen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unwahrscheinlich, während die strafrechtlichen Verfahren noch ihren Gang nehmen.