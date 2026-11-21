Laut Verivox kündigen Grundversorger für Dezember bis Februar höhere Gas- und Strompreise an. Wer im Grundversorgungstarif bleibt, zahlt laut Storck oft mehr als nötig.

Die Vergleichsplattform Verivox hat neue Preisanpassungen bei Gas und Strom ausgewertet. Für die Monate Dezember, Januar und Februar haben zahlreiche regionale Grundversorger höhere Preise angekündigt, besonders deutlich fällt die Entwicklung beim Erdgas aus.

Anders als bei Spritpreisen reagieren Gas- und Strompreise verzögert auf höhere Einkaufspreise. Deshalb kommen die Folgen der gestiegenen Beschaffungskosten laut Storck erst jetzt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an.

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Gaspreise steigen um rund 14 Prozent bei 361 Grundversorgern

361 regionale Grundversorger haben für Dezember, Januar und Februar Gaspreiserhöhungen von durchschnittlich rund 14 Prozent angekündigt. Nach Angaben von Verivox sind dadurch etwa 1,9 Millionen Haushalte betroffen.

Als Beispiel nennt Verivox einen Haushalt im Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Für solche Haushalte fällt die Belastung durch die angekündigten Erhöhungen besonders ins Gewicht, weil der Gasverbrauch in größeren Wohnhäusern entsprechend hoch ausfällt.

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Gas verteuert sich nach Einschätzung von Verivox damit für viele Verbraucher noch stärker als Strom. Wer wissen will, ob der eigene Grundversorger betroffen ist, sollte die Ankündigung im Vertrag oder auf der Rechnung prüfen.

Strompreise steigen wegen Beschaffung und Netzentgelten

Bei Strom haben die regionalen Grundversorger laut Verivox für Dezember, Januar und Februar Preiserhöhungen angekündigt, die hochgerechnet etwa 3,7 Millionen Haushalte betreffen. Die Erhöhungen gehen auf mehrere Ursachen zurück.

Zuletzt haben unter anderem EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova bekanntgegeben, ihre Strompreise anzuheben. Die Ursache sehen Verivox zufolge in gestiegenen Beschaffungskosten im Großhandel sowie in höheren Stromnetzentgelten.

Eine gute Nachricht gibt es für Stromkunden: Wird die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden rechnerisch rund 93 Euro brutto im Jahr. In den bisher angekündigten Preisänderungen ist dieser Effekt nach Angaben von Verivox noch nicht berücksichtigt.

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Erdgas wird teurer, ein Tarifwechsel lohnt sich

Die Großhandelspreise für Gas haben sich seit Jahresbeginn laut Verivox nahezu verdreifacht. Diese Entwicklung ist der Hauptgrund für die steigenden Gaspreise bei den Grundversorgern.

Storck erklärt die Lage mit dem Wegfall der russischen Gaslieferungen per Pipeline. Seitdem ist Deutschland stärker auf verflüssigtes Erdgas angewiesen, dessen Preise der Krieg im Iran weltweit steigen ließ. Dies wirkt sich auf die Heizkosten aller Haushalte aus, die mit Erdgas heizen.

Storck rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, nicht dauerhaft im Grundversorgungstarif zu bleiben, weil die Preise dort hoch sind. Der Wechsel rechnet sich nach seiner Einschätzung in der Regel.

Grundversorgungsverträge können jederzeit mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen beendet werden. Wer die angekündigten Erhöhungen für Dezember bis Februar vermeiden möchte, sollte daher zeitnah Tarife vergleichen und den eigenen Verbrauch aus der letzten Jahresabrechnung als Grundlage nehmen.