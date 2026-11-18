Andreas Gassen warnt vor Terminmangel und privaten Zahlungen, da die Honorare um 3 Milliarden Euro gekürzt werden. GKV kritisiert das Verhalten der Ärzte als skandalös.

Die Suche nach einer neuen Frauenärztin oder einem anderen Facharzt für gesetzlich Versicherte gestaltet sich zunehmend schwierig. Praxen in Städten wie Berlin-Friedrichshain geben bekannt, dass sie keine neuen Patientinnen mehr aufnehmen. Dortige Einrichtungen signalisieren zwar Aufnahmewilligkeit, fordern jedoch oft zwei jährliche Vorsorgeuntersuchungen für etwa 70 Euro als Privatleistung, obwohl diese Leistungen eigentlich von den Krankenkassen übernommen werden müssen. Dieser Trend wird sich laut Andreas Gassen, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), weiter verschärfen.

Umfang der geplanten Honorareinschränkungen

Andreas Gassen erklärt, dass die Sparmaßnahmen der Bundesregierung direkt zu signifikanten Kürzungen der Arztgehälter führen werden. Der gesamte für die ambulante Versorgung bereitgestellte Budgetbetrag wird um drei Milliarden Euro reduziert. Diese massiven Einschnitte bedeuten, dass im kommenden Jahr rund 46 Millionen der insgesamt 600 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr nicht mehr finanziert werden können. Gassen geht davon aus, dass es daher deutlich weniger Behandlungstermine geben wird. Patienten dürften stattdessen häufiger auf private Zusatzzahlungen oder Termine in der Privatsprechstunde angewiesen sein, da dort jede Leistung voll vergütet wird.

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Ausweitung der Mengenbegrenzung und Details

Bisher gab es bereits eine Deckelung der Honorare für Praxisärzte, bei der nur eine bestimmte Anzahl von Behandlungen voll vergütet wurde. Ab sofort fallen auch bisherige extrabudgetäre Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder Psychotherapien unter diese strenge Mengenbegrenzung. Zudem können Fachärzte die Behandlung von Akutpatienten, die ihnen vom hausärztlichen Bereitschaftsdienst über die Nummer 116 117 vermittelt wurden, nicht mehr extrabudgetär abrechnen. Auch finanzielle Anreize für die Bereitstellung von Zusatzterminen für Akutfälle entfallen. Hinzu kommt, dass Extras wie die Vergütung für das erste Befüllen der elektronischen Patientenakte gestrichen werden.

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Kritik an der Strategie der Ärzteschaft

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht sich in ihrer Pflicht zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung konfrontiert. Wenn das Budget aufgebraucht ist, müssen Patienten damit rechnen, in ihrer Wunschpraxis erst im nächsten Quartal einen Termin zu erhalten oder sich selbst zu engagieren. Diese Haltung stößt jedoch auf harsche Kritik. Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsmitglied des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV), bezeichnet das Verhalten gesetzlich Versicherter als Geiselhaft. Sie argumentiert, dass Ärzte ihre Honorare künstlich durch Verweigerung von Aufnahmen steigern wollen, was sie als skandalös einstuft. Sie betont, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Durchschnitt über 200.000 Euro jährlich verdienen, was keine Änderung dieser hohen Einnahmen erwarten lasse.

Politische Debatte um Budgetausstattung

Der politische Druck wächst, da die Ausgaben für die ambulante Versorgung weiterhin hoch bleiben. Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, weist darauf hin, dass das System insgesamt ausreichend finanziert ist. Er verweist darauf, dass jährlich über 50 Milliarden Euro für ambulante Behandlungen ausgegeben werden. Die Debatte darüber, wie die Effizienz der Versorgung erhöht werden kann, ohne den Zugang zu medizinischer Basisversorgung zu gefährden, hat sich damit weiter zugespitzt. Die KBV warnt vor den Folgen der Kürzungen, während die Krankenkassen die Verantwortung bei den Ärzten sehen, ihre Praxisstruktur an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, ohne die Sicherstellungsaufträge zu vernachlässigen.