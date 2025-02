Gasspeicher in Deutschland schneller aufgebraucht

Der aktuelle Gasverbrauch in Deutschland ist im Vergleich zu den Vorjahren ungewöhnlich hoch, trotz milden Wetters und begünstigten Umstände in der Industrie. Die schnellere Entleerung der Gasspeicher ist vor allem auf den Rückgang der Erdgasexporte zurückzuführen.

Der deutsche Erdgas speicherstand ist in diesem Winter im Vergleich zu den Vorjahren schneller im Abnehmend. Am 15. Januar 2025 fiel der Speicherstand erstmals unter den langjährigen Durchschnitt. Von Neujahr bis Mitte Februar 2025 wurde in Deutschland etwa 50 Prozent mehr Erdgas verbraucht als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021.

Ungewöhnlich an dieser Entwicklung ist, dass der Verbrauch in privaten Haushalten nicht aufgrund des kalten Wetters gestiegen ist, sondern trotz einer überdurchschnittlich milden Januartemperatur. Der zweite große Erdgaskonsument, die deutsche Industrie, hat ihren Bedarf ebenfalls ansteigen lassen. Der Hauptgrund für den schnellen Rückgang des Speicherstands ist jedoch der Rückgang der Erdgasexporte. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres importierte Deutschland rund 14 Prozent weniger Erdgas. Besonders stark fiel der Import aus Belgien um die Hälfte. Die wichtigsten Lieferanten sind Norwegen mit 55 Prozent, gefolgt von den Niederlanden mit 29 Prozent und Belgien mit zehn Prozent. Weitere fünf Prozent stammen aus LNG-Importen aus den USA. Ein Teil des aus den Niederlanden importierten Gases stammt wiederum aus LNG-Importen, die möglicherweise aus Russland kommen. Obwohl der Preis für eine Megawattstunde Erdgas am niederländischen Handelspunkt TTF in den letzten Monaten stark gestiegen ist, dürften die Gasspeicher diesen Winter ausreichen, um eine Versorgungskrise zu verhindern





