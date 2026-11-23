Europas Gaspreis steigt zeitweise um 8,6 Prozent. Die Kälte könnte bis Anfang Dezember anhalten. Deutschlands Reserven liegen weit unter dem Vorjahr.

Europas Gaspreis steigt zeitweise um 8,6 Prozent. Die Kälte könnte bis Anfang Dezember anhalten. Deutschlands Reserven liegen weit unter dem Vorjahr. Neubau einer Gaspipeline quer durch Norddeutschland für den Transport von LNG Gas in den Süden.

Wegen Wintereinbruch standen die Baumaschinen im Februar 2026 eine Zeitlang still. Symbolbild.und anschließend überdurchschnittlich milde Temperaturen hin. Die neuen Läufe des europäischen ECMWF-Modells erwarten nun keine rasche Erwärmung mehr – Anfang Dezember könnte es sogar noch kälter werden. Das zeigen Auswertungen des Wetterdienstes Atmospheric G2, über die Bloomberg berichtet.

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Der Gasmarkt hat am Montag sofort reagiert: Der europäische nur zu 56,63 Prozent gefüllt – gut 15 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Das zeigen vorläufige Daten der europäischen Speicherplattform AGSI. Damit liegt der Füllstand rund 13 Prozentpunkte unter dem bisherigen Zehnjahrestief für diesen Kalendertag.

Für diese Woche werden in Nordwesteuropa Temperaturen von drei bis fünf Grad unter dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre erwartet. Anfang Dezember könnten sie laut Atmospheric G2 sogar fünf bis acht Grad darunter liegen. Für Deutschland, Dänemark und die Niederlande erwarten Meteorologen zu Beginn und in der Mitte dieser Woche zudem noch einen schwächeren Wind. Dadurch könnte die Stromerzeugung aus Windkraft sinken.

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Trifft wenig Wind zugleich auf geringe Solarproduktion, entsteht eine Fehlende Windstrommengen müssen zeitweise durch andere Kraftwerke oder Importe ersetzt werden. Springen dafür häufiger Gaskraftwerke ein, steigt der Gasverbrauch zusätzlich zum höheren Heizbedarf.zeitweise auf mehr als 650 Euro je Megawattstunde gestiegen. Eine Kombination aus Kälte und wenig Wind kann daher zugleich mehr Heizgas und mehr Gas für dieDeutschland war bereits mit niedrigen Reserven in die Heizperiode gestartet. Zum 1.

November waren die Speicher lediglich zu rund 61 Prozent gefüllt. Die gesetzlich vorgesehenen Füllstände einzelner Anlagen wurden teilweise verfehlt. Inzwischen lagern noch rund 140 Terawattstunden Gas in den deutschen Speichern. Der Füllstand allein entscheidet allerdings nicht über die Versorgung.

Deutschland erhält fortlaufend Pipelinegas, unter anderem aus Norwegen, sowie Flüssigerdgas über deutsche und benachbarte Terminals. Ein großer Teil des Verbrauchs wird unmittelbar durch diese Importe gedeckt. In Teilen Asiens wird es in dieser Woche ebenfalls kälter als üblich. Japan, Südkorea sowie der Osten und Süden Chinas könnten deshalb zusätzliches Flüssigerdgas benötigen.

Europa konkurriert mit diesen Ländern um kurzfristig verfügbare Tankerladungen.

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„Die europäische Nachfrage hat mit dem Wetter leicht angezogen“, erklärte Florence Schmit, Strategin der Rabobank, gegenüber Bloomberg. Gleichzeitig gebe es eine anhaltende Nachfrage nach kurzfristigen Lieferungen in Südostasien. Beides habe die Preise erhöht, während die geopolitischen Risiken fortbestünden. Die aktuelle Kältephase bedeutet noch keinen unmittelbaren Gasmangel.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Frühwinter insgesamt weiterhin eher überdurchschnittliche Temperaturen. Eine milde Saisonprognose schließt einzelne ausgeprägte Kälteperioden jedoch nicht aus. Der Speicherverband Initiative Energien Speichern erwartet bei einem normalen oder milden Winter keinen Mangel. Anders fällt seine Modellrechnung für einen extrem kalten Winter nach dem Temperaturverlauf des Jahres 2010 aus.nicht vollständig decken .

Im Januar würden an einzelnen Tagen bis zu 1,7 Terawattstunden fehlen, im gesamten Monat bis zu 6,6 Terawattstunden. Gleichzeitig verbietet die EU vom 1. Januar 2027 an auch russisches LNG aus langfristigen Verträgen. Europa muss diese Mengen damit mitten im Winter durch andere Lieferanten oder einen geringeren Verbrauch ersetzen.

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