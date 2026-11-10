Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt: Ines warnt vor Winterlücke

Zum 1. November waren die Gasspeicher nur zu 61 Prozent gefüllt. Die Initiative Energien Speichern warnt vor Lücken in der Winterversorgung.

Die Gasspeicher in Deutschland waren zum 1. November laut den Betreibern nur zu 61 Prozent gefüllt. Die Initiative Energien Speichern, kurz Ines, warnte am Dienstag, dass die Gasversorgung in Deutschland im kommenden Winter nicht vollständig gewährleistet werden könne.

Ines sieht dringenden Handlungsbedarf für die strategische Weiterentwicklung der Wintervorsorge. Die Warnung richtet sich damit nicht nur an die Speicherbetreiber, sondern an die gesamte Versorgungsplanung, die sich auf ausreichend gefüllte Speicher stützt.

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Staatliche Vorgaben zur Füllung der Gasspeicher

Die staatlichen Vorgaben sehen vor, dass die meisten Gasspeicher bis zum 1. November zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein müssen. Mit 61 Prozent liegt der gemeldete Füllstand deutlich unter dieser Marke.

Die Lücke zwischen dem gemeldeten Stand und dem Zielwert von 80 Prozent umfasst 19 Prozentpunkte. Genau diese Differenz bildet den Kern der Warnung von Ines vor einer unvollständigen Gasversorgung.

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Warum sich Gasimporte und Speicherung kaum lohnen

Wegen der Sperrung der Straße von Hormus lohnen sich Import und Speicherung von Erdgas derzeit kaum. Diese wirtschaftliche Lage erklärt, warum Marktakteure wenig Anreiz haben, Gas in den Speichern einzulagern.

Eine Befürchtung lautet, dass Gasverkäufer genau darauf spekulieren. Der Staat würde in diesem Fall wohl zu jedem Preis einkaufen müssen, um die Speicher zu füllen, was die Position der Käuferseite deutlich schwächen würde.

Ministerin Reiche lehnt staatliches Eingreifen ab

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnt ein staatliches Eingreifen ab. Ihre Haltung steht im Spannungsfeld zu den Forderungen von Ines nach einer strategischen Weiterentwicklung der Wintervorsorge.

Der Konflikt dreht sich damit um die Frage, wer die Füllung der Gasspeicher sicherstellen soll: der Markt oder der Staat. Die Antwort darauf entscheidet darüber, wie die Versorgung im kommenden Winter abgesichert wird.

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Mögliche Instrumente für die Wintervorsorge

Im Raum stehen ein Differenzausgleich zwischen Marktwert und Kosten der Gasspeicherung sowie eine Verpflichtung der Marktakteure zur Nutzung von Speichern. Auch eine Kombination beider Ansätze sei grundsätzlich möglich.

Ein Differenzausgleich würde die Lücke zwischen Marktwert und Speicherkosten adressieren, eine Nutzungspflicht würde dagegen direkt die Marktakteure binden. Der Bericht nennt keine konkreten Beträge oder Zeitpläne für diese Instrumente.