Gäste in der NDR Talk Show

In der NDR Talk Show aus Hamburg begrüßten Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt die folgenden Gäste: David Garrett, Elisa Marie Hoven, Katharina Raab, Wolfgang Lippert, Sabine Kaack und Dr. Shiwa Soukou.

In der NDR Talk Show aus Hamburg begrüßten Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt die folgenden Gäste: David Garrett , der weltweit mit seiner 'Millennium Symphony Tour' unterwegs ist, und seine Karriere begann mit vier Jahren, als er die Geige in die Hand nahm.

Sein Vater war ein deutscher Jurist und seine Mutter eine amerikanische Prima Ballerina. Mit fünf Jahren gewann David Garrett seinen ersten Preis bei 'Jugend musiziert'. Heute ist der 45-jährige Geiger der unangefochtene König unter den Crossover-Musikern und hat fast 2000 Konzerte gespielt und 25 Gold- und 17 Platin-Auszeichnungen erhalten. Aktuell ist der gebürtige Aachener und heutige Wahl-New Yorker mit seiner 'Millennium Symphony Tour' unterwegs.

Elisa Marie Hoven beschreibt in ihrem Buch 'Feine Risse' die Ursachen von Straftaten und ist Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof und Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig. Sie forscht auch über die mögliche strafrechtliche Bekämpfung von 'Hate Speech im Internet'. Elisa Hoven ist die Mutter von Zwillingen und veröffentlicht ihren zweiten Roman mit dem Titel 'Feine Risse' über die Arbeit und das Leben der fiktiven Strafverteidigerin Eva Herbergen.

Katharina Raab ist Miniaturkünstlerin aus Hannover und ging mit ihren winzigen, handgemachten und magischen Fantasiewelten viral. Ihre Werke sind winzig, aber deren Wirkung ist riesig. Katharina Raab ist Miniaturkünstlerin und erschafft Kunst im Kleinstformat. Wolfgang Lippert singt seit 2002 bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek die Balladen.

Als Moderator, Entertainer und Schlagersänger schreibt er ost- und gesamtdeutsche Fernsehgeschichte. Sabine Kaack ist Schauspielerin und Botschafterin des niederdeutschen Theaterspiels und hat sich der Pflege der plattdeutschen Sprache angenommen. Dr. Shiwa Soukou erklärt, wie endlich wieder Ordnung in die Bude kommt und wie am effektivsten gefeudelt wird





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