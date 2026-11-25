Die EU will heimische Produkte bevorzugen. Warum das die Standortprobleme nicht löst und was Wirtschaft und Politik stattdessen anpacken müssen, erklärt DIHK-Präsident Peter Adrian.

Europa waren es gerade einmal 21 Milliarden. Ein Verhältnis von fast 14 zu 1. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie weit Europa im internationalen Wettbewerb zurückzufallen droht.

Investoren machen zu oft einen Bogen um Europa. Und Kunden tun es ihnen gleich, wenn unsere Produkte beim Preis und beim Komfort nicht mehr mithalten. In den Hauptstädten der Mitgliedstaaten genauso wie in den Institutionen der Europäischen Union kennt man die Probleme. Doch die aktuellen Debatten drehen sich um Symptome statt um die Ursachen, die Politiker selbst beeinflussen könnten.

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Zu hohe Energiepreise, langwierige Genehmigungen, schwieriger Zugang zu Kapital und Rohstoffen: Europa wird als Wirtschaftsstandort zunehmend unattraktiver. Während anderswo kreative Lösungen im Umgang mit neuen Technologien entwickelt werden, schaffen Entscheider in Europa weiterhin bürokratische Vorgaben. Selbst im Binnenmarkt wirken die internen Handelshemmnisse nach IWF-Berechnungen wie Zölle von 45 Prozent auf Waren und 110 Prozent auf Dienstleistungen. Das hat der frühere EZB-Präsident