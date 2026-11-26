Schon die Wahl des Festmahls ist schwierig, reicht die Bandbreite doch von Kartoffelsalat bis zu Hirschbraten. Und was trinkt man dazu? Hier finden Sie die passenden Weine und Sekte.

Das Weihnachtsessen steht oft schon Wochen vorher fest. Die Entscheidung über den Wein fällt dagegen meist erst kurz vor dem Fest, im Laden oder vor dem eigenen Weinregal.

Dann lohnt ein Blick auf den ganzen Teller. Wie süß ist der Rotkohl? Kommt der Karpfen aus dem Sud oder aus der Pfanne? Gibt es zur Ente eine dunkle Jus oder eine süßherbe Orangensauce?

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Diese Details geben bei der Weinwahl den Ausschlag.ist zugleich eines der einfachsten. In der Statista-Weihnachtsumfrage 2025 nannten 34 Prozent der Befragten Würstchen mit Kartoffelsalat, gefolgt von Ente mit 25 Prozent, Raclette mit 20 Prozent und Gans mit 19 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf Weihnachten insgesamt. Zu diesen vier Gerichten gesellen sich regionale Heiligabendtraditionen wie der fränkische Weihnachtskarpfen und das erzgebirgische Neunerlei, außerdem Fondue, Rouladen, Hirschbraten und zum Schluss ein Bratapfel.