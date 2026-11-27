Notorisch überbucht trotz Menüpreisen von 750 Euro – Rasmus Munk schließt sein Restaurant „Alchemist“ für fünf Monate. Die „Intermission“ soll künftig jedes Jahr erfolgen. Warum macht er das? Ein Ortsbesuch.

Projektion des Universums in der Kuppel des „Alchemist“: Inspiriert von Edvard Munchs Gemälde „Der Schrei“. Die Tische bleiben erst mal leer. Ein Abend im Restaurant „Alchemist“ beginnt mit dem Warten vor der Tür.

An diesem Sonntagabend öffnet sich das drei Meter hohe und vier Tonnen schwere Bronzeportal der Künstlerin Maria Rubinke vorerst zum letzten Mal. Die Gäste harren je nach ihrer angewiesenen Startzeit in Gruppen von sechs Personen ein paar Minuten vor dem Tor und lauschen der Musik. Dann erhalten sie Einlass. Das Theatralische bildet den Kern einer kulinarischen und optischen Inszenierung, deren Erfolg einzigartig ist.

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Das „Alchemist“ ist eines der erfolgreichsten Restaurants Europas, das teuerste noch dazu. Dekoriert mit zwei Sternen im Guide2019 eröffnete es nahe eines Industriegebiets am Rande Kopenhagens. Sobald es die Reservierungen für die kommenden acht bis 13 Wochen freigibt, sind alle Plätze vergeben.