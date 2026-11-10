Gasunglück in Berlin: Konrad-Wolf-Straße durch Bagger beschädigt

Massiver Gasaustritt in Alt-Hohenschönhausen nach Bauarbeiten. Feuerwehr rückt an, BVG stellt Tram M5 ein. Sperrzone am Sportforum.

Ein schwerwiegender Zwischenfall ereignete sich am Dienstagmittag in Berlin- Alt-Hohenschönhausen, als bei laufenden Bauarbeiten eine unterirdische Gasleitung zerstört wurde. Die Berliner Feuerwehr meldete vor Ort einen massiven Gasaustritt, der sofortige und weitreichende Sicherheitsmaßnahmen erforderte. Ein Bagger hat auf der Konrad-Wolf-Straße den Schaden verursacht, wodurch erhebliche Gefährdungspotenziale für die Umgebung entstanden sind.

Einsatztaktik und Sperrgebiet am Ort des Geschehens

Die Einsatzstelle wurde von den Sicherheitskräften weiträumig abgesperrt, um weitere Unfälle auszuschließen. Die Konrad-Wolf-Straße zwischen der Berkenbrücker Steig und der Sandinostraße ist für den Straßenverkehr vollständig gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf der Plattform Bluesky bekannt gab. Die Sperrung ist notwendig, um den sicheren Zugang für die Rettungskräfte zu gewährleisten und die Ausbreitung möglicher Gaswolken zu minimieren.

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Verkehrsausfälle durch Einstellung der Tramlinie M5

Die Verkehrsbetriebe Berlin (BVG) reagierten auf die Lage, indem sie den Tramverkehr vorübergehend einstellen mussten. Die Linie M5 zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Landsberger Allee und Alt-Hohenschönhausen fährt derzeit nicht. Dieser Ausfall betrifft eine wichtige Verbindung im Bezirk Lichtenberg. Betroffene Fahrgäste müssen mit deutlichen Umleitungen oder längeren Wartezeiten an den verbliebenen Haltestellen rechnen.

Ablauf der Schadensbeseitigung durch die Netzgesellschaft

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) übernahm ab 13 Uhr die technische Sicherung der defekten Leitung. Das Unternehmen gab kurz nach dem Mittagessen auf der Plattform X bekannt, den Schaden direkt vor Ort zu beseitigen. Der Einsatz erfolgt in enger Abstimmung zwischen der Feuerwehr und dem zuständigen Gasversorger, um eine kontrollierte Stilllegung und Reparatur zu gewährleisten.

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Ressourcen des Brand- und Rettungsdienstes

Die Berliner Feuerwehr hatte zu ihrem Einsatzzeitpunkt 52 Einsatzkräfte an der Konrad-Wolf-Straße mobilisiert. Diese Kräfte überwachen die Gaskonzentration und stellen den Brandschutz sicher, während die NBB an der Leitung arbeitet. Die Feuerwehr ging davon aus, dass der gesamte Vorgang voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern würde. Die hohe Personalauszahl unterstreicht das Schweregrad des Lecks.

Lage am Sportforum und Bauprojekte in der Region

Die betroffene Stelle liegt unmittelbaren Nähe zum Sportforum, das als Heimspielstätte des Fußballvereins BFC Dynamo bekannt ist. Die Sicherheitszone umfasst auch das Areal, an dem derzeit mehrere Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Die Bauarbeiten an den Wohnprojekten standen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschädigung der Infrastruktur. Die Anwohner in der Umgebung werden über weitere Entwicklungen durch die offiziellen Stellen informiert.