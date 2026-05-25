Gattuso übernimmt Trainerjob bei Lazio Rom

Gennaro Gattuso, der ehemalige Trainer der italienischen Nationalmannschaft, wird Trainer bei Lazio Rom. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano unterschreibt Gattuso einen Zweijahresvertrag. Noch ist Maurizio Sarri beim italienischen Topklub im Amt, sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit seiner Entlassung wird in dieser Woche gerechnet, dann soll Gattuso übernehmen.

Es war wohl einer der schwärzesten Momente seiner Trainer-Laufbahn. Vor gut zwei Monaten hat die italienische Nationalmannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Gennaro Gattuso (48) in die Play-offs mit 0:4 gegen Bosnien-Herzegowina verloren und zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für die WM verpasst.

Nach dem Debakel trat der Ex-Profi von seinem Amt zurück. Doch jetzt hat Gattuso wohl eine neue Beschäftigung gefunden. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano übernimmt Gattuso den Trainerjob bei Lazio Rom. Der Italiener soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Noch ist Maurizio Sarri (67) beim italienischen Topklub im Amt, sein Vertrag läuft noch bis 2028. Doch mit seiner Entlassung wird noch in dieser Woche gerechnet. Dann soll Gattuso übernehmen. Gattuso steht nach seinem Rücktritt bei der italienischen Nationalmannschaft ablösefrei zur Verfügung – im Gegensatz zu anderen Kandidaten.

Auch Atalanta-Trainer Raffaele Palladino (42) war eine mögliche Option, doch offenbar haben sich die Hauptstädter jetzt für Gattuso entschieden. Die Milan-Legende (468 Spiele für AC Mailand/2x Champions-League-Sieger) trainierte zuvor unter anderem seinen langjährigen Klub AC Mailand sowie den SSC Neapel und den FC Valencia in Spanien. Lazio Rom beendet diese Saison auf Tabellenplatz 9 in der Serie A und verpasst zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für den Europapokal





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Gennaro Gattuso Trainer Lazio Rom Serie A Play-Offs Qualifikation Für Die WM

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