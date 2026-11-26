Ehrendoktortitel hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck schon einige. Nun kommt ein weiterer hinzu. Es ist der Erste, den die Uni verleiht.

Ehrendoktortitel hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck schon einige. Nun kommt ein weiterer hinzu. Es ist der Erste, den die Uni verleiht. Berlin - Dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ist der Ehrendoktortitel der European School of Management and Technology Berlin verliehen worden.

Man wolle damit unter anderem seinen jahrzehntelangen Einsatz für Freiheit und Demokratie würdigen, teilte die Wirtschaftsuniversität mit. Es ist die erste Verleihung einer Ehrendoktorwürde in der Geschichte der Universität.

Advertisement

Advertisement

"Ich empfinde diese Würdigung zugleich als Ermutigung, auch künftige Generationen für demokratische Grundwerte und die damit verbundene Haltung gelebter Eigenverantwortung zu gewinnen", sagte Gauck laut Mitteilung. Die Laudatio hielt Winfried Kretschmann, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg.