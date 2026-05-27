Die Amerikanerin Gauff erlebt einen ereignisreichen Tag in Paris. Sie hatte einen Autounfall und ein Problem mit ihrem Kleid, bevor sie ihr Spiel gegen Taylor Townsend gewann.

In Paris hatte die Titelverteidigerin einen Autounfall . Die Amerikanerin nutzt wie fast alle Profis den offiziellen Fahrdienst des Turniers. Doch auch diese Autos müssen durch den dichten Pariser Verkehr.

Die Nummer 4 der Welt beim TV-Sender TNT: Es war ein kleiner Autounfall. Wir sind gegen einen Poller gefahren. Man hat einen kleinen Aufprall gespürt und ich habe meinen Saft im ganzen Auto verschüttet. Als sie das erzählt, kann sie schon wieder lachen.

Glück im Unglück: Es ist kein Personenschaden entstanden. Nur das Auto war nicht mehr zu gebrauchen. Das war nicht mehr fahrtauglich, also haben wir ein Taxi genommen. Auch Unfall mit dem Kleid.

Nächstens sollte man mich nicht mit einem Kleid auf den Plätzen sehen. Kurz bevor ich auf den Platz ging, verfing sich mein Kleid, sodass meine Physiotherapeutin im Badezimmer versuchte, mir beim Ausziehen zu helfen. Es war ein ereignisreicher Tag. Sportlich konnte ihr das alles nichts anhaben.

Gauff erledigte ihre Aufgabe souverän und siegte 6:4, 6:0. Sie sah das Positive bei den unschönen Begleitumständen: Ich habe das Gefühl, dass man, wenn sowas passiert, nicht mehr so viel über das Spiel nachdenken muss. Auf Unfälle jeglicher Art würde sie in Zukunft aber dennoch gern verzichten. Ich bin einfach nur froh, heil hier zu sein, sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

In der 2. Runde am Donnerstag trifft sie auf die Ägypterin Mayar Sherif, die Nummer 129 der Welt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gauff Autounfall Kleid Tennis Roland Garros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Die Sender haben die Rechte – TikTok hat die MachtWährend Fernsehsender Milliarden investieren, bestimmen Creator, Algorithmen und Kurzvideos darüber, wie junge Menschen das Turnier erleben.

Read more »

DFB-Hammer um die 9: Neuer bekommt die 1 – die komplette Liste der WM-NummernDer DFB hat die Rückennummern für die WM bekannt gegeben. Manuel Neuer trägt die 1, doch die Nummer 9 geht an Jamie Leweling – eine echte Überraschung. Hier ist die komplette Liste der 26 Spieler.

Read more »

Job für die Liebe geopfert: Das ist die Frau, die Nagelsmann den Rücken stärktLena Wurzenberger gab ihren Job als Sportreporterin für Julian Nagelsmann auf. Erfahren Sie, wie die Frau des Bundestrainers zur wichtigsten Vertrauten wurde und alles über ihre geheime Hochzeit.

Read more »

Die Filmstarts-Kritik zu Ab durch die Mitte - Mit Vollgas durch ParisBuddy-Filme zeichnen sich durch die Gegensätze der Hauptfiguren aus, die gar nicht groß genug sein können. Im französischen Kino gibt es da etwa den Klassiker „Die Filzlaus“, in dem ein ständig quasselnder Selbstmordkandidat auf einen einsilbigen Pro.

Read more »