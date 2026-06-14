Gavels Zukunft: FC Bayern will Trainer des Jahres

Der Trainer des Jahres steht kurz vor einer neuen Herausforderung. Anton Gavel könnte bald zum Trainer des FC Bayern werden. Die Bamberg Baskets haben sich nach einer historischen Saison von den Fans verabschiedet. Der Topscorer Ibi Watson wechselt zu Ratiopharm Ulm.

Am Freitag wurde es noch mal emotional. Trainer Anton Gavel und die BMA365 Bamberg Baskets verabschiedeten sich nach einer historischen Saison im Trainingscenter in Strullendorf von den Fans in Freak City.

Das Team mit dem kleinsten Mannschafts-Etat der EasycreditBundesliga hatte im Februar überraschend den Pokal gewonnen und war in den Playoffs erst in Spiel fünf der Halbfinal-Serie an Alba Berlin gescheitert. Zahlreiche Leistungsträger folgen dem Ruf des Geldes. Als Erster wurde Kapitän Ibi Watson offiziell verabschiedet. Der Topscorer wechselt für die kommenden zwei Jahre zu Ratiopharm Ulm.

Über die Zukunft von Erfolgstrainer Gavel wurde am Freitag noch kein konkretes Wort verloren. Längst kein Geheimnis mehr jedoch ist: Das Bamberger Urgestein steht ganz oben auf der Liste des FC Bayern. Weil Svetislav Pešić am Saisonende sein Amt niederlegt, sucht der Euroleague-Vertreter einen Nachfolger. Nach langem Hin und Her steht die Einigung mit dem Trainer des Jahres nun offenbar unmittelbar bevor.

Das schreibt Transfer-Insider Rupert Fabig. Vergangene Woche hatte schon das italienische Portal Sportando den nahen Vollzug gemeldet. Bambergs Boss Philipp Höhne will eine Ablöse von den Bayern und stieg mit der Forderung nach 1 Mio. Euro in den Poker ein.

Die Bayern wollten das verhindern. Laut Fabig habe Gavels Management sogar versucht, den Ex-Nationalspieler durch einen Kniff in Bamberg loszueisen: Weil Gavel den Vertrag in Bamberg 2024 seinerzeit nur digital unterschrieben habe, wäre er juristisch ungültig. Doch diese Rechtsauffassung ist fraglich. Vor zwei Jahren versuchte beispielsweise Handball-Star Manuel Zehnder, sich auf diese Weise aus seinem Vertrag in Erlangen zu klagen, und scheiterte.

Was außerdem auf die nahe Einigung hindeutet: Laut Fabig steht Gavels Nachfolger in Bamberg schon bereit. Es handelt sich demnach um einen alten Bekannten aus der BBL: Jesús Ramírez. Der Spanier hatte vor einem Jahr die Löwen Braunschweig überraschend in die Playoffs geführt und ist Gavels Vorgänger als Trainer des Jahres. Nach der Saison wechselte er dann allerdings genauso überraschend in seine Heimat Saragossa.

Doch das Arbeitsverhältnis währte nur kurz: Im Februar wurde Ramirez beim Tabellen-Fünfzehnten der spanischen ACB schon wieder gefeuert und ist seitdem auf Jobsuche. Neben den Bambergern gab es auch Interesse der MHP Riesen Ludwigsburg





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