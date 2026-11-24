DRK-Präsident kritisiert Kürzungen für humanitäre Hilfe. Gröhe: Ausweitung der Unterstützung im Gazastreifen eine „große Herausforderung“.

Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes , Hermann Gröhe, hat die Kürzungen der Bundesregierung für die humanitäre Hilfe im aktuellen Haushalt scharf kritisiert.

„Dadurch wird die Arbeit unserer Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und anderer Hilfsorganisationen vor Ort stark geschwächt. Das kann die Handlungsfähigkeit der gesamten humanitären Gemeinschaft in Krisen beeinträchtigen“, sagte Gröhe dieser Redaktion. Er forderte „deutlich mehr Mittel, die der Wirtschaftskraft unseres Landes entsprechen“. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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In Bangladesch habe das DRK seine Hilfe im weltweit größten Flüchtlingslager zurückfahren müssen, auch im Jemen und Sudan wurde die Unterstützung vermindert. Soforthilfen würden schleppender anlaufen.verwies Gröhe auf die enge Zusammenarbeit des DRKs mit dem Palästinensischen Roten Halbmond , der als örtlicher Partner Zugang zu den Menschen erhalte.

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„Viele Mitarbeitende und Freiwillige leben selbst in Zelten und finden kaum Schlaf. Die Ausweitung der Unterstützung bleibt eine große Herausforderung“, sagte Gröhe.

„Deshalb setzen wir uns insgesamt für eine verlässliche und ausreichende Finanzierung der humanitären Hilfe aus dem Bundeshaushalt ein, auch für den Gazastreifen. “ Das Budget für das Entwicklungsministerium wurde im aktuellen Haushalt auf rund 9,6 Milliarden Euro gekürzt. Für humanitäre Hilfe stehen rund 1,05 Milliarden Euro zur Verfügung. 2024 war es noch fast doppelt so viel Geld. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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