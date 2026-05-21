GBC-Analyse: BHB Brauholding AG erwartet 2026 Wachstum und Kursziel-Verdopplung

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBCкна der BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang beim Bruttoumsatz auf 17,55 Mio. Euro (vorheriger Geschäftsjahr: 18,30 Mio. Euro) verbucht. Dies führt zu einem Rückgang des Nettoumsatzes auf -0,15 Mio. Euro (vorheriger Geschäftsjahr: -0,29 Mio. Euro).

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC gab es im Geschäftsjahr 2025 (bis zum 31.12. ) einen Rückgang des Bruttoumsatz es auf 17,55 Mio.

Euro (vergleichbar mit dem Vorjahr: 18,30 Mio. Euro), das Nettoergebnis jedoch verbesserte sich auf -0,15 Mio. Euro (-0,29 Mio. Euro im Vorjahr).

Die Analysten erhöhten ihr Kursziel und bestätigten das positive Votum. Der BHB-Konzern erwartet für 2026 einen moderaten Bruttoumsatzanstieg mit einer Bandbreite von +/-5,0 Prozent auf rund 17,90 Mio. Euro. Die Ergebnisseitige rechnen das Management mit einem EBITDA von rund 1,90 Mio.

Euro bzw. mit einer EBITDA-Marge von rund 11,0 Prozent (mit einer Bandbreite von +/-1,0 Prozent). Analysten schätzten einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. Euro und einen Anstieg des EBITDA auf 1,96 Mio. Euro.

Als Haupttreiber für die erwartede zukünftige Expansion der Umsatzerlöse sieht GBC primär den Ausbau der Vertriebskanäle mit zusätzlichen Distributionspunkten und die Weiterentwicklung und Stärkung des Markenportfolios im Bereich der Wachstumssegmente Biermischgetränke sowie alkoholfreie Getränke (inkl. Mineralwasser). Analysten erhöhten das Kursziel auf 3,15 Euro. Rating: "Kaufen





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GBC Analyst: BHB Brauholding AG Erwartet Kursz Einkaufspreise Bruttoumsatz Kursziel Energiekrisen Rohrindustrie Ausweitung Der Vertriebskanäle Biermischgetränke BGH (Aktien) Gmbh

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