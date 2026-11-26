Nach den Ausschreitungen vor dem Spiel gegen Stuttgart fordert die GdP eine öffentliche Entschuldigung von Axel Hellmann. Eintracht reagiert mit Kritik an der Polizeieinsatzführung.

Die hessische Landesgewerkschaft der Polizei (GdP) hat den Vorstandsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, zu einer öffentlichen Entschuldigung aufgefordert. Diese Forderung resultiert aus der anhaltenden Debatte um die heftigen Ausschreitungen vor dem Ultra-Block während des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfB Stuttgart im November 2023. Der Gewerkschaftschef Jens Mohrherr stellt Hellmanns damalige Aussagen zur Rechenschaft, da diese das Vertrauen in die Arbeit der Beamten geschwächt hätten. Mohrherr argumentiert, dass öffentlich kritische Äußerungen auch die Bereitschaft zur Korrektur erfordern. Die Forderung wurde in einer von der GdP veröffentlichten Erklärung konkretisiert. Sie richtet sich direkt an Hellmann und benennt dessen Verhalten als unangemessen. Die Situation bleibt somit ein zentrales Thema in der hessischen Sports zene.

Haftstrafen und anhaltende Kontroverse

Seit Mittwoch der Vorwoche ist die juristische Aufarbeitung der Vorfälle von November 2023 offiziell bekannt. Gegen 82 Frankfurter Fans wurde in diesem Zusammenhang ein Gesamtschadensurteil von 49 Jahren Haft verhängt. Diese massive strafrechtliche Einordnung hat die Situation nicht beruhigt, sondern den öffentlichen Wirbel weiter angefacht. Die Kontroverse dreht sich nun weniger um die Strafen für die Hooligans, sondern mehr um die Kommunikation des Vereinsführung. Jens Mohrherr, der hessische Landesvorsitzende der GdP, greift die Äußerungen von Axel Hellmann scharf an. Er wirft Hellmann vor, die Sachkompetenz der Polizei-Gewerkschaft öffentlich in Frage gestellt zu haben. Solche Handlungen hätten das Vertrauen in polizeiliches Handeln erheblich beschädigt. Mohrherr betont, dass Respektlosigkeit gegenüber den Behörden nicht toleriert wird. Die Forderung nach einer Korrektur ist damit klar formuliert.

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Kritik an Polizeieinsatzführung und Lobbyismus

Der Hintergrund der aktuellen Konfrontation liegt in der damaligen Bewertung der Einsatzführung. Axel Hellmann hatte im Nachgang zu den Ausschreitungen nicht nur die Krawalle der eigenen Anhänger kritisiert, sondern auch Teile des polizeilichen Vorgehens beanstandet. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die GdP als eine reine Lobbyorganisation. Diese Charakterisierung stellte die Objektivität der Gewerkschaft insgesamt infrage. Aus den 22 strafrechtlich geprüften Einzelvorgängen ging hervor, dass die Staatsanwaltschaft keine einzige Anklage gegen einen Polizisten erhoben hat. Genau hieraus leitet die GdP die Forderung nach einer Entschuldigung ab. Mohrherr fordert, dass Wer lautstark austeilt, auch die Größe besitzen muss, eigene Aussagen zu korrigieren. Ein Schweigen oder Relativieren werde als unzureichend angesehen. Die Gewerkschaft macht deutlich, dass sie mit dieser Haltung nicht alleingelassen wird. Der hessische Innenminister Roman Poseck stehe hinter dieser Position der GdP.

Reaktion des Sportvorstands Reschke

Am Donnerstag reagierte Eintracht Frankfurt auf die eskalierte Situation, wenngleich nicht durch Hellmann selbst. Der für Fan- und Sicherheitsthemen zuständige Vorstand Philipp Reschke übernahm die Kommentierung. Reschke räumte ein, dass es am Tag der Ausschreitungen Fehler in der Einsatzführung gegeben habe. Diese Fehler hätten ihren Teil zur immensen Gesamtschadensbilanz beigetragen. Er betonte zudem, dass sich vergleichbare Vorfälle weder zuvor noch seitdem wieder zugetragen haben. Reschke sprach von einem Störgefühl, da das polizeiliche Vorgehen keine kritische Aufarbeitung erfahren hat. Diese Bewertung gehe jenseits der Frage einer staatsanwaltlichen Strafwürdigkeit. Die Reaktion des Vorstands zielt darauf ab, die Verantwortung für die Sicherheitslage anzuerkennen. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit einer transparenten Analyse nachdrücklich gefordert.

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Politische Unterstützung und weitere Schritte

Die Forderungen der GdP genießen Rückenwind aus der Landespolitik. Innenminister Roman Poseck unterstützt die Linie der Gewerkschaft eindeutig. Dies unterstreicht die politische Relevanz des Themas über den sportlichen Rahmen hinaus. Die Situation bleibt angespannt, da sowohl die Fans als auch die Sicherheitsbehörden unterschiedliche Narrative vertreten. Die 82 verurteilten Fans stehen weiterhin im Fokus der rechtlichen Diskussion. Die 49 Jahre Haft sind ein klares Signal der Justiz, wirken aber in der Fanszene unterschiedlich. Für Eintracht Frankfurt ist die Kommunikation mit den Behörden ein zentrales Thema. Die Forderung nach einer Entschuldigung von Hellmann wird als letzter Test der Kooperationsbereitschaft gewertet. Die GdP erwartet eine öffentliche Reaktion ohne Ausflüchte. Eine Schweigepflicht oder eine Abwertung der Vorwürfe wird nicht akzeptiert.

Ausblick auf die weitere Debatte

Die anhaltende Polemik zeigt, wie tief die Gräben zwischen Sportverein und Sicherheitsbehörden noch klaffen können. Die juristische Aburteilung der Gewalttäter hat die Frage der polizeilichen Verantwortung nicht beantwortet. Die GdP hält an ihrer Forderung fest, dass Äußerungen von Führungspersonen des Vereins überprüfbar sein müssen. Axel Hellmann steht vor der Entscheidung, ob er die Kritik der Gewerkschaft anerkennt. Eine Unterlassung weiterer Kritik an der Polizei wäre ein möglicher Kompromiss. Philipp Reschke hat mit seiner Aussage bereits den Grundstein für eine differenziertere Debatte gelegt. Die Fokussierung auf die Einsatzführung statt auf pauschale Vorwürfe ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Öffentlichkeit bleibt aufmerksam, da die Sicherheit bei Großereignissen höchste Priorität hat. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie Eintracht Frankfurt auf die Forderungen reagiert. Die Spannung zwischen Kritik und Kooperationsbereitschaft bleibt bestehen.