Gebäckhersteller macht KI-Fehler auf Verpackung: "Mit Sorgfalt hergestellt" und "noch eine Version?"

Ein Gebäckhersteller hat in seiner Verpackung einen Fehler gemacht, indem er einen typischen KI-Text verwendet hat, der nach weiterer Hilfe fragt. Der Fehler wurde auf Reddit entdeckt und sorgt für Lacher.

Viele von uns nutzen Künstliche Intelligenz schon im Alltag: Inspiration für die Postkarte an die Familie, Hilfe bei wichtigen Mails oder eine schnelle Rezeptidee nach Feierabend.

Vor allem lustige oder kreative Texte schreiben kann die KI gut. Genau diese Kreativität wollte ein Gebäckhersteller für seine Verpackung nutzen – und ist damit ordentlich auf die Nase gefallen. Wenn man Texte der KI verwendet, sollte man sie natürlich noch gegenlesen, etwas abändern, verbessern oder personalisieren. Sagen wir es mal so: Das ist in diesem Fall wohl nicht passiert.

🤣 Lustige Fehler in den Songtexten berühmter Songs Text mit KI verfasst: Was ist passiert? In dem Text auf der Verpackung schreibt der Hersteller von seiner Tradition, europäischen Einflüssen und einem rundum tollen Produkt. Dazu der Satz „Crafted with Care“ – also „mit Sorgfalt hergestellt“. Blöd nur, dass direkt darunter auf der Verpackung ein typischer KI-Text erscheint, der von ChatGPT und Co. nach einer Antwort immer kommt, um nach weiterer Hilfe zu fragen.

In diesem Fall fragt die KI, ob der Nutzer noch eine andere Version des tollen Verpackungstextes will. Zum Beispiel eine Version, die mehr auf einen bestimmten Geschmack oder eine bestimmte Region eingeht – oder ob der Stil des Textes noch geändert werden soll. Das Design auf diese Weise eindeutig als KI-Werk zu entlarven, ist natürlich ... nicht ideal. 🤭 Machen ChatGPT & Co. uns „dümmer“?

Ja und es geht ruckzuck! KI für Text auf der Verpackung genutzt: Das Internet lacht sich schlapp Auf der Social-Media-Plattform Reddit gibt es unzählige Kommentare zu dem Fail. Nicht alle wollen glauben, dass das echt ist und vermuten ebenfalls KI. Positiv kommt der Hersteller aber auf jeden Fall nicht weg: KI-Fail: Was meint ihr?

Habt ihr auch schon mal einen Fehler auf einem Produkt entdeckt? Welcher war das? Könnt ihr über so einen Fall noch lachen? Oder vergeht euch das Lachen eher? Schreibt es uns in die Kommentare





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