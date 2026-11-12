Gebäudeeinsturz in Brooklyn: Tote und Verletzte nach Zusammenbruch

Ein Gebäude in Brooklyn ist eingestürzt. Mindestens zwei Personen kamen ums Leben, 17 weitere wurden verletzt. Der Feuerwehreinsatz war aufgrund der Gefahr extrem schwierig.

Bei einem schweren Gebäudeeinsturz im New York er Stadtteil Brooklyn sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 17 weitere Personen verletzt, darunter sieben Kinder, wie der Feuerwehr chef Lillian Bonsignore vor Journalisten bestätigte. Das Gebäude im Viertel Flatbush stürzte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) komplett in sich zusammen. Teile der Struktur brachen dabei in eine unmittelbar angrenzende Baugrube ein, was die Rettungsarbeiten erheblich erschwerte.

Einsatzdetails und Rettungsmassnahmen

Es waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde an den Arbeiten beteiligt. Lillian Bonsignore bezeichnete den Einsatz als extrem gefährlich, da das Vorgehen der Retter genau abgestimmt werden musste. Ziel war es, mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zusätzlich zu gefährden. Während der Rettungsoperation wurde ein Mitarbeiter der Feuerwehr leicht verletzt. Die genaue Anzahl der Vermissten ist zunächst unklar, da unbekannte Personen im eingestürzten Bereich eingeschlossen sein könnten.

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Politische Reaktionen und Ortsbegehung

Der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Zohran Mamdani, begab sich kurz nach dem Vorfall zum Ort des Unglücks. Er sprach von einem tragischen Ereignis und übernahm vor Ort die Koordination der Maßnahmen. Sein Erscheinen unterstreicht die hohe Priorität, die die Stadtverwaltung diesem Notfall beimisst. Die politische Führungsebene bleibt eng mit den Einsatzkräften vernetzt, um Updates zu koordinieren und die Öffentlichkeit informiert zu halten.

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Ursachenforschung und bauliche Aspekte

Der genaue Auslöser für den Zusammenbruch ist noch nicht geklärt. Ermittlungen zur Ursache laufen derzeit noch, wobei zunächst unklar war, ob die Baugrube zum Einsturz beitrug. In den USA wird das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt, was bei der Dokumentation der Schäden zu beachten ist. Die Feuerwehr reagierte blitzschnell: Das erste Einsatzfahrzeug war zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Dies ermöglichte eine schnelle Erstversorgung der Verletzten.

Verletzte状况 und weitere Schritte

Die verletzten Personen, einschließlich der sieben Kinder, konnten zügig befreit und behandelt werden. Die medizinische Versorgung erfolgte schnell durch die vor Ort befindlichen Sanitäter. Trotz der schnellen Reaktion bleiben die Lage unter den Trümmern und die möglichen Folgen für die umliegende Infrastruktur offen. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Geduld, während die Sucharbeiten und die Sicherung des Geländes fortgesetzt werden.