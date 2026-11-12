Gebäudeeinsturz in New York: Tödliche Katastrophe in Brooklyn

Ein Wohnhaus in New Yorks Brooklyn ist eingebrochen. Zwei Menschen starben, vier erlitten schwere Verletzungen. Rettungsmaßnahmen laufen in Flatbush.

Ein schwerer Gebäudeeinsturz hat am Mittwochnachmittag das Stadtviertel Little Haiti in New York erschüttert. Das dreistöckige Wohnhaus in Brooklyn stürzte gegen 16 Uhr Ortszeit, was 22 Uhr in Deutschland entspricht, ohne jegliche Vorwarnung ein. Dabei bildete sich eine massive Staubwolke, die die Umgebung schnell verdunkelte. Zunächst wurden zwei Todesopfer bestätigt.

Katastrophe im Stadtteil Flatbush

Die Feuerwehr von New York, die FDNY, ist mit mehr als 250 Rettungskräften vor Ort im Einsatz. Vierzehn Menschen wurden nach den ersten Berichten insgesamt verletzt, wobei vier von ihnen lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Unter den Geschädigten befanden sich sieben Kinder, was die Lage der Einsatzkräfte zusätzlich erschwert. Die Behörden gehen von einem langwierigen Rettungsunternehmen aus, da die Trümmersituation extrem komplex ist.

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Effektive Rettung einer Schwangeren

Ein wichtiger Hoffnungsschimmer entstand, als eine staubbedeckte Person zweieinhalb Stunden nach dem Einsturz lebend aus den Trümmern geborgen wurde. Augenzeugen identifizierten die Überlebende als schwangere Frau. Ihr Mann zeigte sich gegenüber Reportern außerordentlich erleichtert und wurde von umstehenden Menschen umarmt. Diese Rettung beweist die hartnäckige Arbeit der Suchtrupps unter den schwierigen Bedingungen des einstürzenden Gebäudes.

Zeugenaussagen und Umgebungsanalyse

Die unmittelbare Umgebung des Unglücksortes war von Schock und Chaos geprägt. Ricci R., ein 52-jähriger Angestellter eines benachbarten Delis, berichtete, dass er ein Rumpeln wie einen Presslufthammer gehört habe, bevor die Luft plötzlich voller Staub war. Das Gebäude selbst wurde im Jahr 1930 errichtet und beherbergte im Erdgeschoss auch gewerbliche Geschäfte. Der Einsturz war so gewaltig, dass er sogar eine Wand des Nachbargebäudes mit sich riss und Einrichtungsgegenstände in den umliegenden Wohnungen sichtbar wurden.

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Ermittlung der Einsturzursachen

Neben dem betroffenen Haus liefen in unmittelbarer Nähe Aushubarbeiten für ein geplantes neunstöckiges Apartmenthaus. Zuvor war an dieser Stelle bereits ein kleineres Gebäude abgerissen worden. Es muss nun genau geprüft werden, ob diese Baumaßnahmen das Fundament des eingestürzten Wohnhauses beeinträchtigt haben könnten. Eine offizielle Bestätigung der genauen Ursache liegt aktuell noch nicht vor, weshalb die FDNY mit Spezialwerkzeugen, Sägen und Suchhunden nach weiteren Verschütteten fahndet.

Perspektiven für die betroffene Gemeinschaft

Feuerwehr-Vertreterin Bonsignore erklärte vor Ort in Flatbush, dass die Zahl der noch im Einsturzbereich befindlichen Personen derzeit nicht genau bekannt sei. Das Viertel Little Haiti, auch Flatbush genannt, ist bekannt für sein kulturell buntes Leben, geprägt von afroamerikanischen, lateinamerikanischen, karibischen und pakistanischen Einflüssen. Bürgermeister Zohran Mamdani, 35 Jahre alt, hat der betroffenen Bevölkerung Unterstützung zugesagt, um die akuten Notlagen der Familien zu bewältigen.