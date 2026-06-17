Gebetskreis nach Länderspiel: Rüdiger verteidigt Nmecha und Tah

Nach dem 7:1-Sieg gegen Curacao beteten DFB-Spieler mit Gegnern. Antonio Rüdiger zeigt Verständnis und spricht über Glauben, Freiheit und seine Vorfreude auf Mourinho.

Nach dem Auftaktsieg der deutschen Fußball nationalmannschaft gegen Curacao sorgte eine ungewöhnliche Szene für Aufsehen. Die DFB -Stars Felix Nmecha und Jonathan Tah standen plötzlich gemeinsam mit mehreren Spielern des Gegners im Kreis.

Sie legten die Arme umeinander, senkten die Köpfe und begannen zu beten. Dieses Bild ging um die Welt und löste eine breite Diskussion über Religion im Profifußball aus. Während einige die Geste als respektvoll und verbindend lobten, äußerten sich andere kritisch. Nun hat sich auch Antonio Rüdiger, Abwehrspieler von Real Madrid und selbst gläubiger Muslim, zu den Bildern geäußert.

Rüdiger zeigte volles Verständnis für die Aktion seiner Teamkollegen. Er sagte: Er hat das gemacht und ich sehe meiner Meinung nach nichts Falsches daran. Ich glaube, die Bilder sind um die Welt gegangen. Schöne Bilder, oder?

Für ihn ist das Thema klar: Für mich ist es etwas sehr Persönliches. Wir leben in einem Land, wir reden von Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Also sehe ich kein Problem darin. Die Bilder sind schön.

Er betonte, dass er seriöse Meinungen respektiere, aber sich bereits in der Vergangenheit zu seinen eigenen kontroversen Äußerungen geäußert und entschuldigt habe. In Richtung seiner Kritiker wolle er nichts weiter sagen. Neben dem Gebetskreis sprach Rüdiger auch über die Entwicklung von Jonathan Tah, den er als neuen Chef der Abwehr bezeichnete. Jona, was er die letzten zwei, drei Jahre für einen Schritt gemacht hat, hat bei mir sehr, sehr viel Respekt.

Auch seine letzte Saison bei Bayern München war überragend. Er ist der neue Chef.

Zudem blickte Rüdiger mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit José Mourinho, der demnächst zu Real Madrid kommen soll. Ich freue mich sehr auf Mourinho und endlich klappt es, dass ich unter ihm spielen kann. Es gab in der Vergangenheit sehr viele Gespräche, aber das ist irgendwie nicht passiert. Deswegen freue ich mich umso mehr, ihn bei uns willkommen zu heißen.

Vor dem kommenden Duell mit der Elfenbeinküste warnte Rüdiger vor den Stärken des Gegners: Das sind halt schon D-Züge. Sie lieben das 1 gegen 1. Ein Sonderlob gab es auch für Nico Schlotterbeck: Ich muss auch Nico hervorheben, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem bei den Standards war er immer eine Gefahr.

Auch über Shootingstar Nathaniel Brown sprach der Abwehrspieler voller Anerkennung: Er ist ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz wird er so ein Monster. Und das muss ich den jungen Hüpfern hoch anrechnen. Die sind schon sehr, sehr weit für ihr Alter. Das muss ich denen wirklich lassen.

Rüdiger unterstrich die Bedeutung von Zusammenhalt und Respekt im Team, sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Diskussion um das Gebet zeige, wie wichtig es sei, unterschiedliche Glaubensrichtungen zu akzeptieren und gemeinsam zu feiern. Der deutsche Fußball habe in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion. Insgesamt bot Rüdiger einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt, die von sportlichem Ehrgeiz, menschlicher Wärme und klaren Prinzipien geprägt ist





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