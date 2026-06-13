Geboren in New York: Die ungewöhnliche Geschichte von US-Stürmer Folarin Balogun

Die außergewöhnliche Geburtsgeschichte von Folarin Balogun führte dazu, dass der Stürmer für die USA spielt. Seine Mutter wurde in New York entbunden, nachdem eine Fluggesellschaft sie wegen des fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadiums nicht nach England zurückfliegen ließ.

Die ungewöhnliche Geburtsgeschichte des US-Nationalspielers Folarin Balogun ist auf einen kuriosen Zwischenfall in einer Zeit zurückzuführen, in der der heutige Profi noch nicht einmal geboren war.

Kurz vor seiner Geburt weilte seine Mutter zum Urlaub in New York City. Die Nigerianerin, die in England wohnte, wollte nach der Reise zurück nach England fliegen, doch die Fluggesellschaft verweigerte den Transport. Der Airline war der Babybauch wohl schon zu groß, das Risiko einer Geburt während des Fluges sei zu groß gewesen. Deshalb wurde Balogun schließlich in New York geboren und besitzt entsprechend die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten, für die er heute auch auf Torejagd geht.

Später reiste seine Mutter mit ihm zurück nach England, wo er beim FC Arsenal die Jugendmannschaften durchlief. Aufgrund seiner nigerianischen Vorfahren stand er in Sachen Nationalmannschaft vor einer besonders schwierigen Wahl. Er hätte für Nigeria, England und die USA spielen können, alle drei Verbände sollen intensiv um seine Dienste geworben haben.

"Ich habe diese enorme Wertschätzung der Fans gespürt. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht", erklärte Balogun dann schließlich seine Wahl für die USA. Tausende Fans haben Baloguns Social-Media-Account mit US-Flaggen-Emojis geflutet, als publik wurde, dass bei Balogun die Entscheidung bezüglich der Nationalmannschafts-Karriere anstand. In den Jugendnationalmannschaften spielte er wechselweise für England und die USA.

Sein erstes A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten bestritt Balogun dann im Juni 2023





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