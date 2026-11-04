Gebrauchte Wärmepumpe kaufen: Risiken, Förderung und Fakten

Experten raten vom Kauf gebrauchter Wärmepumpen ab. Die staatliche KfW-Förderung fällt weg, die Lebensdauer ist oft gering und die Installationskosten bleiben hoch. Hier sind die Details.

Der Erwerb von Gebrauchtwaren spart beim Auto oder Fahrrad häufig beträchtliche Summen, doch diese Rechnung geht bei Wärmepumpen in den meisten Fällen nicht auf. Während der Verkauf gebrauchter Geräte rechtlich zulässig ist, sehen Experten des Umweltbundesamt s, der Verbraucherzentrale und des Bundesverbands Wärmepumpe von einem Kauf ab. Der günstige Anschaffungspreis ist eine Falle, da die eigentlichen Kosten für Planung, Leitungen und fachgerechten Einbau bei einer gebrauchten Anlage nicht sinken. Zudem entfällt der Zugang zu staatlichen Fördergeldern, was die wirtschaftliche Attraktivität weiter mindert.

Rechtliche Zulässigkeit und Dokumentation

Der Verkauf älterer Modelle ist explizit erlaubt, auch wenn diese Geräte heute aufgrund von Vorschriften zu klimaschädlichen Kältemitteln nicht mehr neu auf den Markt kommen dürfen. Diese EU-Regelungen greifen ausschließlich beim Erstverkauf. Diana Thalheim vom Umweltbundesamt bestätigt, dass die Weitergabe genutzt werden soll, um die vorgesehene Lebensdauer der Geräte zu erreichen. Verkäufer sind jedoch verpflichtet, Rechnungen und sämtliche technischen Unterlagen an den neuen Eigentümer zu übergeben, um die Nachverfolgbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

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Verdeckte Kosten und fehlende Förderung

Ein erheblicher Nachteil besteht im Ausschluss von staatlichen Fördermitteln. Die KfW unterstützt die Installation neuer Wärmepumpen in bestehenden Gebäuden mit bis zu siebzig Prozent der förderfähigen Kosten. Gebrauchte Anlagen werden von dieser Förderung explizit ausgeschlossen. Simon Lautenbach von der Verbraucherzentrale NRW warnt, dass die hohen Kosten für Planung und Einbau bleiben. Hinzu kommen das Fehlen einer Herstellergarantie und die oft unbekannte Vorgeschichte des Geräts, was das finanzielle Risiko für Käufer weiter erhöht.

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Geringe Restlebensdauer und Herkunft

Die Herkunft gebrauchter Geräte ist häufig unklar. Mögliche Gründe für den Weiterverkauf sind Fehlplanungen, technische Defekte, unzufriedene Besitzer oder Umbauten am Gebäude. Seltener gelangen Ausstellungsstücke auf den Markt. Besonders kritisch ist die verbleibende Lebensdauer. Gut geplante und gewartete Wärmepumpen halten in der Regel zwischen fünfzehn und zwanzig Jahre. Ist ein Gerät bereits zehn Jahre alt, bleiben oft nur noch fünf bis zehn Heizperioden übrig, wodurch sich die fixen Installationskosten auf einen kürzeren Zeitraum verteilen.

Pflichten beim Erwerb und Kältemittel

Käufer sollten Betriebsstunden, Fehlerspeicher, Wartungsprotokolle und das verwendete Kältemittel sorgfältig prüfen. Der Einbau muss zwingend von Fachbetrieben übernommen werden, da Arbeiten am Kältekreislauf nur für zertifizierte Fachleute erlaubt sind. Ältere Kältemittel wie R-404A unterliegen künftig strengeren Regeln und steigenden Kosten. Käufer übernehmen zusätzliche Pflichten, darunter regelmäßige Dichtheitskontrollen und deren genaue Dokumentation, was den Aufwand und die Verantwortung weiter erhöht.