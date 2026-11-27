Warum der gebrauchte Audi e-tron quattro für unter 25.000 Euro eine risikoreiche Alternative zum neuen Kompaktwagen darstellt. Analyse von Kosten und Technik.

Der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge zeigt zunehmend bizarre Preisentwicklungen, die bisherige Marktlogiken über den Haufen werfen. Besonders auffällig ist das Verhalten des Audi e-tron quattro, eines Fahrzeugs, das bei seiner Markteinführung als Inbegriff luxuriöser Mobilität galt. Während Neupreise lange Zeit bei bis zu 100.000 Euro lagen, sind die aktuellen Angebotspreise für gebrauchte Modelle deutlich eingebrochen. Dieser drastische Preisverfall macht das Fahrzeug zu einer scheinbar attraktiven Option für Preissensible.

Preisverfall und Marktpositionierung

Der einstige Prestigeträger für gut betuchte Dienstwagenfahrer ist heute für einen Bruchteil seines Neupreises erhältlich. Konkret lassen sich Modelle mit etwa 100.000 Kilometern Laufleistung bereits für unter 25.000 Euro erwerben. Diese Preisentwicklung entspricht einem Rabatt von rund 75 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Listenpreis. Für Käufer entsteht so der Eindruck, Oberklasse-Komfort zum Preis einer einfachen Kompaktklasse wie einem Volkswagen Golf erwerben zu können. Dieser massive Wertverlust macht den e-tron zur auffälligsten Kaufoption in seiner Klasse.

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Technische Daten und Ausstattungsdetails

Das Fahrzeug wurde 2019 von Audi als erstes vollelektrisches SUV auf den Markt gebracht und überzeugt weiterhin durch eine massive Erscheinung. Mit einer Länge von 4,90 Metern, breiten Schultern und einem markanten Grill präsentiert es sich dominant. Der Innenraum besticht weiterhin durch hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienlogik, wobei der Kofferraum ein Volumen von 660 Litern bietet. Zusätzlich steht ein sogenannter Frunk vorne zur Verfügung. Die Federung des rund 2,5 Tonnen schweren Fahrzeugs arbeitet selbst bei Unebenheiten souverän, und serienmäßig sind eine adaptive Luftfederung sowie ein digitales Cockpit verbaut.

Reichweite und Verbrauchswerte

Die Antriebsstrang-Konfiguration verteilt die Kraft flexibel zwischen Vorder- und Hinterachse, wobei verschiedene Leistungsstufen verfügbar sind. Der e-tron 50 quattro liefert 313 PS, während der 55 quattro 408 PS bereitstellt. Die sportliche S-Variante erreicht sogar 503 PS, verbraucht jedoch deutlich mehr Energie. Die Reichweite variiert je nach Modell und Ausstattung zwischen 250 und 400 Kilometern. Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt bei 23 bis 28 kWh pro 100 Kilometer. Anhängelasten von bis zu 1800 Kilogramm können bewegt werden, und optionale Features wie ein zweiter Ladeport oder AC-Laden mit 22 kW sind erhältlich.

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Batteriegesundheit und Wartungshistorie

Die Batteriezustände der älteren Modelle sind in der Regel gut erhalten. Ein konkreter Testwagen wies nach 100.000 Kilometern noch 95,5 Prozent der ursprünglichen Kapazität auf. Audi gewährt acht Jahre Garantie auf die Batterie, was ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Dennoch gibt es technische Schwachstellen, die bekannt sein müssen. Es wurden Rückrufe wegen Spannungsverlusten einzelner Zellmodule und unzureichender Abdichtungen veranlasst. Zudem neigt das Fahrzeug bei extremer Kälte zu trägerem Laden, und die Heckklappe sowie die virtuellen Außenspiegel gelten als anfällig. Insgesamt sind zwölf Rückrufe beim Kraftfahrt-Bundesamt vermerkt.

Wirtschaftliche Bewertung und Kaufentscheidung

Die Kombination aus Luxus und Elektroantrieb bietet ein enormes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Allerdings ist das Fahrzeug nicht für Verbraucher geeignet, die im Alltag strikt Stromkosten sparen möchten. Der hohe Verbrauch und die potenziellen Instandhaltungskosten nach Garantieende können die Ersparnisse beim Kaufpreis zunichtemachen. Wer dennoch den Oberklasse-Komfort zum Niedrigpreis sucht, findet hier ein interessantes Angebot, sollte jedoch zwingend eine professionelle Vorabprüfung veranlassen, um die besprochenen technischen Mängel auszuschließen.