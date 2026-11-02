Gebrauchter Mercedes GLE 350 de 4Matic: Luxus SUV für 33.980 Euro im Check

Der Gebrauchte Mercedes GLE 350 de 4Matic aus 2021 ist ab 33.980 Euro erhältlich. Wir prüfen die Kosten, die Reichweite des 31,2-kWh-Akkus und die Risiken bei 177.368 Kilometern.

Ein Mercedes GLE der Baureihe V 167 aus dem Jahr 2021 bietet seit 33.980 Euro ein hochkarätiges Oberklasse-Erlebnis für Privatpersonen, die bisher von den Preisen neuer Luxus-SUVs abgeschreckt waren. Das Stuttgart er Premiumfahrzeug präsentiert sich als attraktive Option für Käufer, die Wert auf Komfort, Allradantrieb und moderne Technologie legen, ohne dabei einen Neupreis zu schultern. Der vorliegende Testwagen demonstriert, wie sich die Restwertkurve für dieses Fünf-Meter-Automobil entwickelt hat.

Luxusausstattung und Platzangebot im Detail

Die Innenausstattung des Mercedes GLE überzeugt durch hochwertige Materialien und eine durchdachte Anordnung der Bedienelemente, die den Nutzer direkt in die Business Class entführt. Zwei 12,3-Zoll-Displays dominieren das geschwungene Cockpit und bieten eine klare Darstellung der Fahrdaten sowie des Infotainmentsystems MBUX. Vier markante Lüftungsdüsen sind symmetrisch über der breiten Mittelkonsole angeordnet, was dem Interieur eine elegante und symmetrische Note verleiht. Praktisch zeigt sich das SUV besonders im Fond, wo auch Fahrgäste mit einer Körpergröße von über 1,90 Metern noch großzügig Beinfreiheit vorfinden. Optional ist eine dritte Sitzreihe verfügbar, die den Mercedes GLE zu einem wahren Familienfahrzeug macht. Der Kofferraum fasst je nach Konfiguration zwischen 490 und 1915 Litern Volumen. Dieses Stauvolumen liegt über dem vieler direkter Wettbewerber, wobei der Akku des Plug-in-Hybrides zwar etwas Platz beansprucht, aber nicht die Nutzbarkeit stark einschränkt.

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Antriebstechnik und Reichweitenleistung

Der spezifisch getestete Mercedes GLE 350 de 4Matic kombiniert einen Diesel- und einen Elektromotor zu einem Plug-in-Hybridantrieb, der eine Systemleistung von 320 PS liefert. Dieser Antrieb ist mit einem großen 31,2-kWh-Akku ausgestattet, der dem Fahrzeug die Fähigkeit verleiht, theoretisch bis zu 100 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Diese Reichweite reicht für die meisten täglichen Pendelstrecken aus und macht das Fahrzeug im urbanen Raum besonders effizient.

Bei unserem Testfahrzeug betrug die tatsächliche Laufleistung bereits 177.368 Kilometer, was auf eine intensive Nutzung hindeutet. Dennoch zeigte der Akku bei dieser hohen Kilometerzahl noch 96,1 Prozent der ursprünglichen Kapazität, was auf eine hohe Qualität der Batteriezellen schließen lässt. Die Antriebspalette des GLE ist breiter aufgestellt: Neben dem 350 de gibt es den 350 e mit 333 PS, während die Dieselmotoren 300 d, 350 d und 400 d unterschiedliche Leistungsstufen abdecken. Der GLE 450 4Matic dient als Benzin-Allrounder mit 389 PS.

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Ausstattungsmerkmale und Komfortfeatures

Die Standardausstattung des Mercedes GLE ist bereits für diese Fahrzeugklasse umfangreich und beinhaltet das MBUX-Infotainment-System, eine Klimaautomatik sowie LED-Scheinwerfer. Für ein noch hochwertigeres Fahrerlebnis werden jedoch spezifische Extras empfohlen. Das optionale Multibeam-LED-Lichtsystem sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn, während die 360-Grad-Kamera das Ein- und Ausparken erleichtert.

Das Fahrwerk des GLE ist eine entscheidende Komponente für den Komfort. Das Airmatic-Luftfahrwerk bietet den besten Fahrkomfort und isoliert zuverlässig von Unebenheiten. Für Enthusiasten gibt es das aktive Fahrwerk E-Active Body Control, das zwar beeindruckend wirkt, aber das Risiko und die Kosten potenzieller Reparaturen erhöht. Echtes Lederlohnt sich langfristig, da es edler altert als die optionale Kunstleder-Variante. Das Akustik-Komfort-Paket trägt dazu bei, dass es im Innenraum auch bei höheren Geschwindigkeiten ruhig bleibt.

Kostenfaktoren und technische Risiken

Käufer müssen sich der laufenden Fixkosten und potenzieller Folgekosten bewusst sein. Der Mercedes GLE ist kein günstiges Auto in der Anschaffung, und die Unterhaltskosten liegen im oberen Segment. Besonders die Elektronik kann anfällig sein; Berichte über gestörte MBUX-Systeme und Kamerafehler sind nicht selten. Darüber hinaus haben einige Besitzer über Windgeräusche geklagt, die auf Dichtheitsprobleme hindeuten können.

Für den GLE gab es insgesamt 29 Rückrufaktionen, was auf verschiedene technische Anpassungen im Laufe der Produktionszeit hinweist. Regelmäßige Wartungen sind bei diesem komplexen Fahrzeug keine Option, sondern eine zwingende Notwendigkeit, um kostspielige Schäden an der Antriebstechnik oder der Elektronik zu vermeiden. Die Anhängelastsupport von über 2,5 Tonnen unterstreicht die praktische Tauglichkeit des Fahrzeugs für den Einsatz mit Booten oder Caravans.