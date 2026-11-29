Die Reaktionen nach dem Stadtratsbeschluss ließen nicht lange auf sich warten: Die Stellplatzgebühren-Erhöhung auf der Grieserwiese sorgen bei Wohnmobilisten für Empörung.

Noch sind am Automaten am Wohnmobilstellplatz auf der Grieserwiese zehn Euro pro Tag ausgewiesen. Daraus werden bald 30 Euro - zu viel, sagen viele Wohnmobilisten.

Die in der Plenarsitzung am Freitag beschlossene Erhöhung der Stellplatzgebühren für Camper auf der Grieserwiese empört die Wohnmobilisten. In Online-Beiträgen und Leserbriefen machen sie ihrem Ärger Luft. Bei mein idowa folgen Sie Orten, Themen und Autoren.

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