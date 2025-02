In einer ungewöhnlichen Situation kam ein Baby in einer U-Bahn in Manhattan zur Welt. Die frischgebackene Mutter, Jenny Saint Pierre, war seit Monaten als vermisst gemeldet. Ein Video, das im Internet viral ging, zeigte die 25-jährige Frau bei der Geburt ihres Kindes in der U-Bahn-Linie W. Mehrere Frauen halfen ihr bei der Geburt und wickelten das Baby in einen roten Schal. Die Behörden konnten Jenny Saint Pierre nach Veröffentlichung des Videos identifizieren und sie zusammen mit dem Baby in ein Krankenhaus bringen.

Mehrere weibliche Fahrgäste halfen der auf dem Boden liegenden Jenny Saint Pierre (25) bei der Geburt und wickelten das kleine Mädchen anschließend in einen roten Schal. Seit Monaten machte sich Jennys Familie Sorgen um sie, wusste nicht, wo sie ist. Jetzt entdeckten sie die 25-Jährige in einem Video , das online viral ging: Darauf ist sie zu sehen, wie sie ein Baby in der U-Bahn in Manhattan bekommt. „Als wir in die 34. Straße einfuhren, hörte man sie rufen: ‚Hilfe, Hilfe, Hilfe’.

Dann hörte man ein Baby schreien“, erzählt Bryanna Brown bei „Widerruf TrackingWehen in der U-Bahn Laut Brown bekam die Frau in der U-Bahn-Linie W plötzlich Wehen und fiel zu Boden. Sie lag auf der Seite, drei Frauen halfen ihr gegen 11.30 Uhr bei der Geburt. Eine Frau soll laut der Augenzeugin eine besonders große Hilfe gewesen sein. „Ja, soweit ich weiß, war sie keine Ärztin oder so. Sie war einfach jemand, der wusste, was in dieser Situation zu tun war. Gott sei Dank.“ Am 12. September veröffentlichte die Polizei diese Vermisstenanzeige mit dem Hinweis, dass die Gesuchte eventuell Hilfe benötigt. Denn Jenny Saint Pierre soll psychisch erkrankt sein. Die Polizei bestätigte später: Die frisch gebackene Mutter aus Hallandale Beach in Florida war im September von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Laut „soziale Netzwerke aktivierenDabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO)Nun entdeckte ihre Schwester Stephania Saint Pierre das Video und erkannte sofort Jennys pinke Reisetasche. „Ich habe es auf die gleiche Weise herausgefunden wie alle anderen und freue mich riesig, meine Nichte kennenzulernen“, erzählte sie bei „ Saint Pierre und ihre Tochter wurden in „gutem Zustand“ ins Bellevue Hospital gebracht, sagte Demetrius Crichlow, Präsident von NYC Transit. „Wir sind begeistert, dass es Mutter und Baby W gut geht und freuen uns darauf, beide wieder an Bord begrüßen zu dürfen, für ein Leben voller zuverlässiger – und hoffentlich weniger dramatischer – Fahrten“, fügte er hinzu und gab der Neugeborenen den Spitznamen nach der Bahnlinie, in der sie geboren wurde.





