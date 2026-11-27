Zum 25. Todesjahr erinnert der RBB an Regine Hildebrandt mit zwei Specials. Das Porträt mit ihrem Ehemann Jörg Hildebrandt zeigt ihr Leben in Ostberlin und Woltersdorf.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) verändert sein Programm am Freitag, den 27. November 2026, um an die vor genau 25 Jahren verstorbene Sozialpolitikerin Regine Hildebrandt zu erinnern. Die beliebte Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen im ersten brandenburgischen Kabinett nach der Wiedervereinigung verstarb am 26. November 2001 im Alter von 60 Jahren an Brustkrebs. Der RBB gedenkt ihrer Persönlichkeit und ihres politischen Wirkens in zwei verschiedenen Sendeformaten, die ihren einzigartigen Stil einfangen.

Das Porträt Erinnerungen an eine Powerfrau

Das erste Special mit dem Titel Erinnerungen an eine Powerfrau - Regine Hildebrandt wird am 27. November 2026 um 22:15 Uhr im Programm des RBB ausgestrahlt. Das Format widmet sich detailliert dem Leben der Biologin, die 1941 in Berlin geboren wurde und bis zur Wende als Bereichsleiterin in der Zentralstelle für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten in der Hauptstadt tätig war. Nach ihrem Wechsel zur SPD profilierte sie sich als empathische und streitbare Kämpferin für soziale Belange, die den politischen Betrieb nachhaltig bereicherte.

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Im Mittelpunkt des Porträts stehen die familiären Aspekte ihres Lebens, die oft im Schatten ihrer öffentlichen Tätigkeit standen. Ihr Ehemann Jörg Hildebrandt kommt in dem Film ausführlich zu Wort und berichtet aus der Perspektive des Partners über das gemeinsame Leben. Die Geschichte reicht zurück zu ihren gemeinsamen Jahren in Ostberlin, bevor sie politisch aktiv wurden und ihren Lebensmittelpunkt verlegten. Diese persönliche Ebene gibt dem biografischen Film eine besondere Tiefe, die über die reine politische Biografie hinausgeht.

Lebensstil und Wohnen in Woltersdorf

Ein wesentlicher Teil der Erzählung dreht sich um den Lebensmittelpunkt der Familie im brandenburgischen Woltersdorf. Hier bewohnten Regine und Jörg Hildebrandt ein Mehrgenerationenhaus, eine Wohnform, die dem ausdrücklichen Wunsch der Sozialministerin entsprach. Dieser Wunsch nach einem gemeinsamen Haus für mehrere Generationen war ein zentraler Wert in ihrem Privatleben und konnte von ihr zu ihren Lebzeiten auch realisiert werden.

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Diese spezifische Lebensweise reflektiert ihre Haltung zu Familie und Gemeinschaft, Werte, die sie auch in ihrer politischen Arbeit als Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vertrat. Die Verbindung von Privatleben und politischer Vision wird im Porträt deutlich, das zeigt, wie sie beide Bereiche als natürlich zusammengehörig betrachtete. Das Haus in Woltersdorf war somit nicht nur ein Wohnort, sondern ein Symbol für ihre Vorstellung von solidarischem Miteinander.

Politische Laufbahn und mediale Präsenz

Regine Hildebrandt prägte die brandenburgische Politik nach der Wende durch ihre direkte Art und ihre Fachkompetenz. Nach ihrem beruflichen Werdegang in der DDR als Bereichsleiterin in der Zentralstelle für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten wechselte sie die politischen Seiten und trat der SPD bei. Ihre Karriere führte sie an die Spitze der ersten brandenburgischen Landesregierung, wo sie diverse Ressorts verantwortete.

Bekannt wurde sie nicht nur durch ihre Gesetze, sondern auch durch ihre Auftritte in televisionischen Diskussionsrunden. Ihr Stil als streitlustige, aber gleichzeitig empathische Politikerin machte sie zu einer festen Größe im öffentlichen Bewusstsein. Sie nutzte das Fernsehen, um ihre sozialen Themen direkt und ungeschminkt in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen. Diese mediale Präsenz half ihr, eine direkte Brücke zur Bevölkerung zu schlagen und ihre Botschaften ohne Filter zu transportieren.

Zusammenfassung des Gedenkprogramms

Das Gedenkprogramm des RBB am 27. November 2026 fasst das Wirken dieser bedeutenden Politikerin zusammen. Es geht über eine reine Würdigung hinaus, indem es durch persönliche Anekdoten von Jörg Hildebrandt ein vollständigeres Bild ihrer Person zeichnet. Die Ausstrahlung dient als Reflexion über ihr Leben, das zwischen politischem Engagement und tiefem Familiensinn oszillierte.

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Die Auswahl der Sendungen unterstreicht den anhaltenden Respekt vor Regine Hildebrandt, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 eine der wichtigsten Figuren im Osten Deutschlands war. Durch die Kombination aus biografischen Details und politischer Einordnung bietet das RBB-Programm eine umfassende Erinnerung an eine Frau, die Brandenburg und die deutsche Sozialpolitik auf besondere Weise geprägt hat. Die Sendezeit um 22:15 Uhr bietet dem Publikum ausreichend Raum für eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihrem Erbe.