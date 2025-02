Gedenkfeier für Alexei Nawalny: Verlust für die Demokratie

Im Gedenken an den verstorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny fanden an seinem Grab in Moskau sowie in Berlin Veranstaltungen statt. Menschenrechtsaktivisten und Politiker betonen die Bedeutung Nawalnys für die Demokratie in Russland und verurteilen die brutale Unterdrückung von Oppositionellen durch das Regime von Wladimir Putin.

In Moskau haben anlässlich des Jahrestages des Todes des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zahlreiche Menschen Blumen auf seinem Grab niedergelegt. Die Memorial -Mitbegründerin Ella Scherbakowa sagte im Deutschlandfunk, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man nach dem Krieg mit dem Putin-Regime einfach wieder Handel treiben könne und so weiter. Russland sei eine gewalttätige Diktatur geworden, die versuche, alle Kritiker auszuschalten.

Es gebe inzwischen viel mehr politische Gefangene als zu Sowjetzeiten unter Staats- und Parteichef Leonid Breschnew. Scherbakowa führte aus, das Justizsystem des Landes sei schon seit Langem in den Händen der Machthaber. Alle in Russland wüssten, dass die Richter absolut abhängig seien. Für Oppositionelle sei die Frage in dieser Situation, was sie überhaupt noch erreichen könnten. Die Mehrzahl der Russen sei vielleicht gegen den Ukrainekrieg, aber viele blieben versteckt, tauchten im Alltag unter oder seien gleichgültig. Vor diesem Hintergrund bezeichnete Scherbakowa den Tod des Oppositionspolitikers Nawalny heute vor einem Jahr als sehr großen Verlust. Nawalny sei ein charismatischer Vertreter der Putin-Gegner gewesen und zu einem sehr starken Symbol geworden. Bisher gebe es für ihn keinen adäquaten Ersatz. - Nawalny war am 16. Februar vorigen Jahres unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben. International wird heute an ihn erinnert. Auf dem Moskauer Friedhof Borissowskoje können an seinem Grab Blumen niedergelegt werden. Menschenrechtler warnen allerdings vor der Gefahr von Festnahmen, weil Nawalnys politische Bewegung in Russland als extremistisch eingestuft und verboten ist. In Berlin findet ein Gedenkabend in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Nach Angaben von Nawalnys Witwe, die im Exil dessen Oppositionsarbeit fortführt, sind auch in anderen Ländern Veranstaltungen geplant. Bundeskanzler Scholz hob die Bedeutung Nawalnys hervor. Dessen Mut habe einen Unterschied gemacht und wirke über dessen Tod hinaus, teilte der SPD-Politiker mit. Nawalny sei gestorben, weil er sich in Russland für Demokratie und Freiheit eingesetzt habe. Scholz warf Staatschef Putin vor, die Freiheit und ihre Verfechter brutal zu bekämpfen





