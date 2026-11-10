Gedenkfeier für Eric Dane: Familie trauert am 54. Geburtstag

Die Witwe Rebecca Gayheart und die Töchter Billie und Georgia ehren Eric Dane mit einem Foto und einer Torte an seinem 54. Geburtstag am 9. November.

Am 9. November jährte sich der Geburtstag des Schauspielers Eric Dane zum 54. Mal. An diesem Tag trauerte seine Ehefrau Rebecca Gayheart sowie die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia um den vor vier Monaten verstorbenen Vater und Ehemann. Die Familie feierte das Datum erstmals ohne ihn, da der Star der Serie Grey's Anatomy bereits am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstorben war.

Geburtstagsgruß aus dem Himmel

Rebecca Gayheart ehrte ihren Mann mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Eric Dane seine Töchter in den Armen hält. Auf dem Bild lächelt die Familie glücklich, ein Kontrast zur aktuellen Trauer. Begleitet wurde das Bild im sozialen Medien von dem Song DADZ LOVE des Sängers Justin Bieber. Die Mutter schrieb dazu die Worte: Alles Gute zum Geburtstag im Himmel. Dies signalisierte den öffentlichen Beginn der Gedenkfeier für den am 9. November 54-Jährigen.

Also read Himmlischer Geburtstagsgruß an Eric Dane

Emotionale Botschaft der Tochter

Die ältere Tochter Billie, heute 16 Jahre alt, äußerte ihren Schmerz öffentlich auf der Plattform Instagram. Sie schrieb an ihren Vater: Ich vermisse dich mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können. Dies drückt die tiefe Trauer eines Kindes aus, das seinen Vater viel zu früh verloren hat. Billie fügte hinzu: Ich liebe dich, alles Gute zum Geburtstag, Dada. Für die beiden Mädchen war er nicht der berühmte Schauspieler, sondern einfach Papa, der sie auf seinen Armen trug und ihnen Geborgenheit gab.

Symbolik der Tortenfeier

Neben den digitalen Gedenkweisen gab es auch ein physisches Ritual. Die Familie bereitete eine Geburtstagstorte zu, um den vermissten Mann zu ehren. Diese wurde mit Erdbeeren, Beeren und grünem Zuckerguss dekoriert. Rebecca Gayheart schrieb unter das Bild der Süßigkeit: Alles Gute zum Geburtstag, Dane. Die Präsentation der Torte stand für die leere Stelle am Tisch, die der Tod des Schauspielers hinterlassen hat. Sie symbolisierte den Versuch der Familie, den Tag trotz der Trauer zu gestalten.

Advertisement

Rückblick auf die Beziehung

Eric Dane und Rebecca Gayheart lernten sich im Jahr 2003 kennen. Nur zehn Monate später heirateten sie. Das Paar war bereits im Juni 2015 auf einem gemeinsamen Foto in Hollywood zu sehen, als Rebecca Gayheart 43 und Eric Dane 42 Jahre alt war. Die Ehe endete 2018 durch eine Scheidung, die jedoch nie vollzogen wurde. Trotz der rechtlichen Trennung blieben sie durch die Kinder Billie und Georgia verbunden. Die 14-jährige Georgia ist ebenfalls Teil der Trauer und des Gedenkens.

Auswirkungen auf die Familie

Der Tod des Vaters betrifft die Kinder in der heutigen Zeit stark. Beide Töchter besuchen derzeit die High School. In einer Erklärung an ein Magazin gab Rebecca Gayheart Einblicke in die Situation der Familie. Sie sagte: Wissen Sie, wir halten durch. Es ist definitiv eine schwierige Zeit, aber wir geben unser Bestes. Die Anwesenheit der Kinder gibt der Mutter Kraft. Sie erklärte, dass es sie sicherer mache, ihre Kinder unter einem Dach und an ihrer Seite zu wissen.