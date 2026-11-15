Gedenkfeier für Lisa in Altglietzen: Dorfgemeinschaft trauert um ermordetes Mädchen

In Altglietzen gedachten Bewohner am Sonntagabend der 13-jährigen Lisa, die ermordet aufgefunden wurde. Landrat Schmidt und Pfarrer Eichhorn sprachen von einem unerträglichen Verlust für die Gemeinde.

In der kleinen Dorfkirche von Altglietzen, einem Ortsteil mit rund 400 Einwohnern in Brandenburg, erhellte am Sonntagabend ein Meer aus Kerzen die Dunkelheit. Die lokale Gemeinschaft versammelte sich zu einer tiefen Trauerfeier für die 13-jährige Lisa, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ermordet wurde. Die Bewohner versuchen verzweifelt, das unfassbare Leid zu begreifen, das so nah an ihrem sicheren Zuhause geschah. Vor dem Eingang der historischen Kirche wurden Rosen verteilt, während die Kälte des Abends die ernste Stimmung unterstrich.

Gottesdienst mit Pfarrer Eichhorn und Landrat Schmidt

Um 18 Uhr erklang eine Kantate aus einer elektrischen Orgel und füllte die fast voll besetzte Kirche. Neben zahlreichen Rentnern und einigen Kindern waren auch Notfallseelsorger und Polizisten anwesend. Pfarrer Johannes Eichhorn, 35 Jahre alt, drückte die kollektive Fassungslosigkeit der Gemeinde aus. Er betonte, dass es offene Fragen gebe, auf die es möglicherweise niemals Antworten geben würde und dass manches eine offene Wunde bleiben müsse.

Also read Gedenkfeier für HSV-Trainerlegende Ernst Happel vor 34 Jahren

Landrat Gernot Schmidt von der SPD aus dem Landkreis Märkisch-Oderland sprach ebenfalls eine ernste Rede. Er beschrieb das Geschehen als brutalen Einbruch des Bösen in das Leben der Gemeinde. Er verwies darauf, dass die begangene Tat Jugend zerstört habe und nicht rückgängig gemacht werden könne. Als Leitmotiv für die kommende Zeit nannte er die Werte Glaube, Liebe und Hoffnung.

Tathergang und Ermittlungen seit dem 3. November

Das Mädchen befand sich am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.20 Uhr auf dem Weg von seiner Wohnung in Berlin-Marzahn zur Schule. Ihr Ziel war die Fahrt mit dem Bus vom Barnimplatz aus. Fünf Tage lang suchten hunderte Einsatzkräfte vergeblich nach ihr. Der Körper von Lisa wurde am 8. November in Altglietzen entdeckt, als ein Hausbesitzer vor einem Besichtigungstermin eine aufgebrochene Tür bemerkte und die Behörden alarmierte.

Advertisement

Unterschiedliche Trauerrituale der Familie

Die aus Vietnam stammende Familie von Lisa nahm nicht an der christlichen Gedenkfeier in der Dorfkirche teil. Stattdessen hatte sie sich bereits Tage zuvor durch eine buddhistische Zeremonie vor dem Haus, in dem Licas Leiche gefunden wurde, von ihr verabschiedet. Dieser konfessionell unterschiedliche Umgang mit dem Tod zeigt die verschiedenen Bedürfnisse der Betroffenen im Umgang mit dem schweren Verlust. Der Pfarrer würdigte Lisa als Hoffnungsträgerin, deren Zukunft ihr unfair und ungerecht geraubt wurde.

Offene Fragen und Zukunft der Gemeinde

Was genau zwischen Licas Verschwinden am 3. November und der Entdeckung des Körpers am 8. November geschah, bleibt weiterhin im Dunkeln. Die Gemeinde Altglietzen steht vor der Aufgabe, mit der Realität eines Gewaltverbrechens in ihrer Mitte umzugehen. Die Trauerfeier markiert einen ersten Schritt der Verarbeitung, doch die psychologischen und sozialen Folgen werden die kleine Dorfgemeinschaft noch lange begleiten.