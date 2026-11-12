Gedenkfeier Hainsfarth: Erinnerungskultur und Mahnung an die Reichspogromnacht

In Hainsfarth fand eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht statt. Politiker und Geistliche mahnten zur Wachsamkeit. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft stand im Mittelpunkt.

In Hainsfarth ist am Abend eine beeindruckende Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht von 1938 durchgeführt worden. Die ehemalige Synagoge in der Gemeinde bot Platz für zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die an diesem bewegenden Abend zur Erinnerung zusammenkamen. Der Leitgedanke der neuen Veranstaltungsreihe "Am 8ten um 8" lautete klar und deutlich "Vom Leid zur Hoffnung", was den Ton für die gesamte Veranstaltung vorgab.

Jüdisch-christlicher Abend und Musik

Kantor Yonatan Amrani von der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg verlieh dem jüdisch-christlichen Abendgebet eine tiefe Würde. Durch hebräische Gebete und Gesänge schuf er eine Atmosphäre, die sowohl ergreifend als auch von Zuversicht geprägt war. Amrani betonte in seiner kurzen Ansprache, dass erlittenes Leid nicht sinnlos bleiben dürfe. Stattdessen müsse es mit Hoffnung gefüllt werden, wobei das Fundament dieser Hoffnung im aktiven Handeln der Menschen liegen müsse. Er verwies darauf, dass ein würdiges Gedenken die Erkenntnis voraussetzt, dass die Verantwortung für eine gesunde Gesellschaft bei jedem Einzelnen liegt.

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Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Gesang von Psalm 23. Kantor Yonatan Amrani und Pfarrer Richard Hörmann sangen diesen Psalm abwechselnd, was die gemeinsame spirituelle Wurzel beider Religionen auf ergreifende Weise erfahrbar machte. Psalmen gelten als die Gebete, die Juden und Christen teilen. Die Wirkung der hebräischen Musik und Gebete spiegelte sich deutlich in den Reaktionen des Publikums wider. Eine junge Besucherin äußerte berührt, dass sie das Judentum zwar aus dem Religionsunterricht kenne, das live Erlebte jedoch eine völlig andere Dimension habe.

Politische Würdigung und historische Lehren

Bereits vor dem eigentlichen Abendgebet fand ein Empfang statt, an dem zahlreiche Vertreter der Kommunal- und Landespolitik teilnahmen. Zu den Gästen gehörten viele Bürgermeister, der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange, der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid sowie der stellvertretende Landrat Jürgen Leberle. Ulrich Lange richtete in seinem Grußwort, das er auch im Namen von Christoph Schmid sprach, den Fokus auf das Motto "Sei ein Mensch". Er bezog sich dabei auf eine Rede von Marcel Reif im Deutschen Bundestag am 31. Januar 2024.

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Lange betonte, dass ein echter Mensch sich durch Integrität, Empathie, Respekt und ein starkes Verantwortungsbewusstsein auszeichne. Diese Eigenschaften seien in der heutigen Zeit unverzichtbar. Stellvertretender Landrat Jürgen Leberle des Landkreises Donau-Ries zitierte während seiner Rede das Zeugnis eines Überlebenden, um die Gefahr der Gleichgültigkeit und des Anpassungsdrucks in der Gesellschaft aufzuzeigen. Der Überlebende sagte, dass es nicht nur Hitler oder Himmler gewesen seien, die ihn verschleppt, geschlagen und seine Familie erschossen hätten. Vielmehr seien es der Schuster, der Milchmann und der Nachbar gewesen, die eine Uniform bekamen und glaubten, sie seien der Herrenrasse.

Hoffnung und Weitergabe der Erinnerung

Dekan Frank Wagner leitete zur Abschlusstunde eine stille Meditation über die Frage "Was gibt mir Hoffnung im Leben?" ein. Udo Knauer untermalte diesen Moment feinfühlig am Klavier. Eine Besucherin, die in Mailand geboren wurde und heute in London lebt, vertiefte den Gedanken der Hoffnung weiter. Sie erinnerte an die Musiker im Ghetto Theresienstadt, die Konzerte gaben, und zitierte den Gedanken, dass Musik Trost spende und Grund zur weiteren Hoffnung gebe. Ihre Familie hatte vor dem Abendgebet die Gräber ihrer Vorfahren in Hainsfarth und Oettingen besucht, wobei Wurzeln in Prag, Russland, Wien und Bayern bestanden.

Am Ende richtete sie eindringliche Worte an die Gemeinde und forderte sie auf, die Hoffnung weiterzutragen. Sie betonte, dass die Menschen die Erinnerung weitergeben und nicht zulassen dürften, dass sich die Gräueltaten der Vergangenheit wiederholen. Der Dekan und die anderen Geistlichen sowie die anwesenden Politiker hatten mit ihrer Teilnahme ein klares Zeichen der Erinnerungskultur und des Miteinanders gesetzt. Die Veranstaltung demonstrierte, wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen und aktiv für eine menschliche Gesellschaft einzutreten, um künftige Ungerechtigkeit zu verhindern.