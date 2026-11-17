Ein Jahr nach dem gemeinsamen Tod der Kessler-Zwillinge bleibt die Debatte über assistierten Suizid aktuell. Die Fälle der Schwestern haben das Interesse an Sterbehilfe-Organisationen stark erhöht.

Ein Jahr nach dem Tod der weltberühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen Kessler ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema assistierter Suizid weiterhin präsent. Die beiden Schwestern verstarben am 17. November 2025 im Alter von 89 Jahren durch assistierten Suizid in ihrer Villa in Grünwald bei München. Ihr gemeinsamer Abschied hat nicht nur die Fans der Showgirls erschüttert, sondern eine breite öffentliche Debatte über die Rechte am eigenen Lebensende ausgelöst. Die Entscheidung der einstigen Glanzpaare wurde monatelang vorbereitete und sorgte dafür, dass die Legalität der Suizidhilfe in Deutschland noch intensiver diskutiert wird.

Gemeinsamer Abschied nach langer Karriere

Die einäigen Zwillinge Alice Kessler und Ellen Kessler standen über 66 Jahre hinweg gemeinsam im Rampenlicht. Von den 1950er Jahren bis zu ihren letzten Auftritten im Jahr 2016 verkörperten sie Eleganz und Leichtigkeit für ein Millionenpublikum in Deutschland und international. Ihre Karriere, die sie in zahlreichen Filmen, Fernsehshows und Musikaufnahmen erlebten, war untrennbar mit ihrer Zwillingsschaft verbunden. Auch wenn sie zeitweise getrennt lebten, etwa in einer Wohnung in Rom für Ellen und Kitzbühel für Alice, blieben sie emotional und organisatorisch stark vereint.

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Nachdem sie von 1962 bis 1986 insgesamt 24 Jahre lang in Italien verbracht hatten, zogen die Schwestern nach Grünwald. Dort teilten sie sich eine Villa, die über zwei identische, durch eine Schiebetrennung getrennte Apartments verfügte. Trotz der räumlichen Trennung teilten sie viele Rituale; während sie frühstücken getrennt waren, aßen sie gemeinsam zu Abend. Alice Kessler charakterisierte ihr Leben früher einmal mit den Worten, dass der Vorteil des Zwillingslebens darin bestehe, nie allein zu sein, was den Nachteil des nicht Alleinesein mit sich bringt. Dieses Prinzip gaben sie auch in ihrem gemeinsamen Tod nicht auf.

Strukturierte Vorbereitung auf das Lebensende

Die Vorbereitungen für das Lebensende der Kessler-Zwillinge begannen bereits 2024. Die kinderlosen Schwestern wandten sich an die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, um den Prozess des assistierten Suizids rechtlich und medizinisch abzusichern. Sie bestimmten den 17. November 2025 als festen Datum für ihren gemeinsamen Ausstieg aus dem Leben. Über Monate hinweg regelten sie sämtliche finanzielle und organisatorische Details, darunter die Verteilung ihres Vermögens an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen und die Bestellung eines Testamentsvollstreckers.

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Sowohl der Verkauf der gemeinsamen Villa als auch die Details zur späteren Grabpflege wurden im Voraus veranlasst. Die Zwillinge betonten wiederholt, dass sie keine Trennung im Tod wünschten. Im Testament wurde festgehalten, dass sie in derselben Urne bestattet werden wollten. Allerdings verhinderten die bayrischen Bestattungsvorschriften die tatsächliche Verwendung einer gemeinsamen Urne. Am Tag des Todes waren eine Ärztin und ein Jurist der DGHS anwesend, um die gesetzlichen Auflagen einzuhalten, während die Schwestern ihr Leben selbstbestimmt beendeten.

Biografische Details und gesundheitliche Entwicklung

Im Laufe der letzten Lebensjahre häuften sich die gesundheitlichen Beschwerden, vor allem bei der Schwester Ellen. Berichte deuten darauf hin, dass Ellen unter Herzproblemen litt, ihren Geschmacks- und Geruchssinn verlor und einen Schlaganfall erlitt. Zudem wurde über depressive Verstimmungen bei den Schwestern berichtet. Die Angst davor, eines Tages ohne die andere zu leben, wurde zum zentralen Motiv für die frühe Planung des Suizids. Alice Kessler erklärte vor Jahren bereits, dass der Tod am selben Tag aufgrund unterschiedlicher biologischer Abläufe kaum möglich sei, was die Sorge vor dem Verbleiben einer einzelnen Person im Alter verstärkte.

Die Schwestern hatten sich bereits vor der finalen Entscheidung öffentlich für die Verfügbarkeit professioneller Sterbehilfe ausgesprochen. Ihre Haltung basierte auf dem Prinzip, den eigenen Tod nicht der Natur oder unvorhersehbaren Umständen zu überlassen, sondern ihn nach eigenen Regeln zu gestalten. Die Entscheidung für Grünwald als Wohnort bot ihnen in den Jahren nach 2016 eine ruhige Umgebung, in der sie Golf spielten, Freunde trafen und das Theater besuchten, solange ihre Gesundheit es zuließ. Doch mit der Verschlechterung der Lebensqualität wurde die Präparation des Endes zur dringenden Priorität.

Folgen für die Gesellschaft und Sterbehilfe-Organisationen

Der Tod der Kessler-Zwillinge hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Nutzung von Suizidhilfsangeboten in Deutschland. Der Verein der "Abendzeitung", der sich als Interessenvertretung für Sterbehilfe versteht, meldet einen signifikanten Anstieg des Interesses in der Bevölkerung. Viele Menschen hätten durch den Fall der Kessler-Zwillinge zum ersten Mal erfahren, dass assistierter Suizid in Deutschland legal in Anspruch genommen werden kann, und suchten daraufhin Rat.

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Statistisch lässt sich dieser Zulauf konkret beziffern. Innerhalb des Jahres seit dem Tod der Schwestern, bis zum Ende des Jahres 2026, hat sich die Mitgliederzahl der Organisation verdoppelt. Aktuell umfasst die Gemeinschaft 100.000 Mitglieder. Die Debatte über das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist somit nicht abgeklungen, sondern hat durch das hohe öffentliche Ansehen der Kessler-Schwestern neue Dynamik gewonnen. Die Fakten um den 17. November 2025 bleiben ein zentrales Argument in der aktuellen Diskussion über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Suizidhilfe.