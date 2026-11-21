FC Andorra und Torwart Jesús Owono ehren den verstorbenen Jesús de Miguel mit einer Gedenkminute und einem persönlichen Gebet, während Owono eine Sperre von zwölf Spielen verbüßt.

Am Freitagabend fand im Tricolor-Stadion in Andorra eine besondere und emotionale Zeremonie statt, bevor das Fußballspiel in der zweiten spanischen Liga zwischen dem FC Andorra und Leganés begann. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:3-Sieg für die Gastmannschaft aus Leganés, stand jedoch lange im Schatten einer stillen, aber tiefgreifenden Geste der Trauer und des Respekts gegenüber einem kürzlich verstorbenen Kollegen.

Gesichter der Trauer im Stadion

Vor dem Anpfiff wurde eine offizielle Gedenkminute abgehalten, die den Fokus auf den verstorbenen Jesús de Miguel legte. Jesus Owono, der torwartende Spieler des FC Andorra und gleichzeitig 25 Jahre alt, nahm an dieser Zeremonie teil. Dieser Auftritt markiert seinen ersten öffentlichen Einsatz seit dem tragischen Tod von de Miguel, der zuvor die Nachrichten in der Sportwelt erschüttert hatte. Owono trug eine dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze, was seine tiefe Anteilnahme unterstrich. Er stand gemeinsam mit den Zuschauern im Stadion und sprach ein persönliches Gebet, eine Geste, die von der spanischen Tageszeitung Marca detailliert berichtet wurde.

Also read Mit einem Orchidometer, das aus einer Kordel mit aufgezogenen Kügelchen in unterschiedlichen Größen besteht, bestimmt man ...?

Der Vorfall und die Sperre

Die Hintergründe dieser Trauerfeier liegen in einem schwerwiegenden Incident auf dem Spielfeld. Jesús Owono kollidierte mit Jesús de Miguel, der damals 30 Jahre alt war. De Miguel erlitt während dieser Kollision, die auf einem überharten Foul von Owono zurückzuführen war, einen Herzstillstand. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb de Miguel am darauffolgenden Tag im Krankenhaus. Owono sah für sein Einsteigen die Rote Karte vom Schiedsrichter gezeigt. Der Disziplinarausschuss des spanischen Fußballverbands reagierte daraufhin mit der Höchststrafe und verhängte eine Sperre von zwölf Spielen. Diese Strafe gilt für derartige Fouls, bei denen das Reglement ein gewalttätiges Verhalten feststellt, das für den Gegenspieler schädliche oder verletzende Folgen hat.

Advertisement

Spieler ehren den Toten auf dem Feld

Nun das Gedenken in Andorra an den Verstorbenen. Auf dem Rasen bildeten die Spieler einen Kreis rund um einen weißen Blumenstrauß. Sie trugen weiße Trikots mit de Miguels Rückennummer 9. Diese visuelle Geste symbolisierte die Verbundenheit des Teams und den Respekt vor dem vermissten Kollegen. Die weiße Farbe der Trikots hob sich deutlich vom Spielfeld ab und lenkte die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, einschließlich der Fans und Medien, auf das zentrale Motiv der Ehrung.

Worte des Torwarts Jesus Owono

Owono hatte sich nach dem Unglück in einem von seinem Verein auf X veröffentlichten Statement geäußert. Dort erklärte der Torwart: Das sind die schlimmsten Tage meines Lebens. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich. Er sei sich darüber im Klaren, so der Nationaltorwart von Äquatorialguinea weiter, dass es noch viele Fragen zu klären gebe. Er werde sich allem, was auf ihn zukommt, mit größtem Respekt stellen. Aber im Moment kann ich offen gesagt an nichts anderes denken als an Jesús und den Schmerz, den wir alle erleben. Ruhe in Frieden, Jesús, hieß es in der Erklärung weiter.