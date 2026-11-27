Der tödliche Messerangriff auf ein Kleinkind und einen Mann in Aschaffenburg erschüttert Anfang 2025 Deutschland. Nun präsentiert die Stadt Ideen für einen Erinnerungsort.

Der tödliche Messerangriff auf ein Kleinkind und einen Mann in Aschaffenburg erschüttert Anfang 2025 Deutschland. Nun präsentiert die Stadt Ideen für einen Erinnerungsort. Aschaffenburg - Am Gedenkort zum tödlichen Messerangriff im Park Schöntal in Aschaffenburg sollen unter anderem fünf japanische Zierkirschen an die Opfer erinnern.

Dem Siegerentwurf zufolge, der bei einem Künstlerwettbewerb ermittelt worden war, sollen die Blüten der Gehölze die Verletzlichkeit des Lebens, Hoffnung und Neubeginn symbolisieren. Der Architekt Matthias Braun will bei dem Projekt "Wurzeln der Gemeinschaft" zudem mit einer kreisförmigen Sitzbank um einen vorhandenen Ginkgo und einem Gedenkring einen offenen, barrierearmen Ort des Erinnerns und des gesellschaftlichen Miteinanders erschaffen. Nach Angaben der Stadt könnten am zentralen Gedenkring Blumen und Kerzen niedergelegt werden.

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Die nun als Sieger unter acht ausgearbeiteten Entwürfen präsentierte Arbeit soll dem Stadtrat vorgelegt werden, der über die Umsetzung entscheidet. Anschließend folgen die Planungen zur Gestaltung und Errichtung des Erinnerungsortes.