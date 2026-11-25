Eine Gedenktafel an der Skalitzer Straße 32 erinnert an Margot Friedländer und die jüdischen Opfer der Zwangsunterbringung. Siehe Details zur Enthüllung und historischen Bedeutung.

Margot Friedländer, eine der ältesten überlebenden Zeitzeuginnen des Holocaust, wird mit einer neuen Gedenktafel in Berlin geehrt. Die Gedenkstätte befindet sich an der Skalitzer Straße 32 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Sie erinnert sowohl an Friedländer als auch an andere Jüdinnen und Juden, die während der nationalsozialistischen Herrschaft in dieser Wohnung zwangsweise untergebracht waren. Die Installation soll die dunkle Geschichte des Ortes für die Öffentlichkeit sichtbar machen und an die Opfer erinnern.

Historischer Kontext der Zwangsunterbringung

Der Alltag in solchen Zwangswohnungen, auch Judenwohnungen genannt, war im Nationalsozialismus maßgeblich von Zwangsarbeit geprägt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg bestätigt, dass sich in der Skalitzer Straße 32 ein Lager für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen befand. Dieses Lager war der im Hinterhof angesiedelten Metallwarenfabrik Sommerfeld zugeordnet. Mindestens 800 solcher Orte im gesamten Bezirk sind heute als Arbeits- und Unterbringungsstätten von Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern dokumentiert. Diese Zahlen unterstreichen die weitverbreitete Struktur der Ausbeutung in dem Stadtteil.

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Positionen der Bezirksregierung und Bürger

Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann von den Grünen betonte die Bedeutung der Mahnung, die von Margot Friedländers Leben ausgeht. Sie zitierte Friedländers Aufruf: Seid Menschen. Schaut nicht weg. Steht füreinander ein. Die Bezirksregierung sieht in der Geschichte der Skalitzer Straße 32 ein Beispiel dafür, dass Menschlichkeit Haltung, Mut und Widerstand gegen Hass, Ausgrenzung und Entrechtung erfordert. Erinnern heißt laut Hermann, Verantwortung zu übernehmen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Die Gedenktafel dient somit als konkretes Instrument der politischen Bildung und des Erinnerungskultus.

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Familien tragedy und Überleben der Zeitzeugin

Die Familie von Margot Friedländer sowie weitere Juden wurden in der Zwangswohnung in der Skalitzer Straße verhaftet. Von dort aus wurden sie nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. Margot Friedländer selbst entkam dieser ersten Verhaftungswelle und ging in den Untergrund. Im Jahr 1944 wurde sie jedoch gefasst und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Trotz dieser Grausamkeiten überlebte sie die nationalsozialistische Verfolgung und wanderte später in die USA aus, wo sie ein neues Leben begann. Ihre Flucht und ihr Überleben sind zentrale Elemente ihrer Biografie, die sie später öffentlich machte.

Engagement als Zeitzeugin bis zum Tod

Im Jahr 2009 kehrte Margot Friedländer nach Berlin zurück. Bis zu ihrem Tod am 9. Mai 2025 engagierte sie sich aktiv als Zeitzeugin. Sie trat regelmäßig an Schulen auf und berichtete aus ihrem Leben, um die jüngere Generation über die historischen Fakten aufzuklären. Ihre Botschaften und Erlebnisse sind bis heute relevant für das historische Gedächtnis Berlins. Die neue Gedenktafel würdigt nicht nur ihren persönlichen Überlebenswillen, sondern auch ihr unbeirrbares Engagement für die Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland.