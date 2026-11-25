Einweihung der Gedenktafel an der Skalitzer Straße 32 in Berlin: Margot Friedländer und die Geschichte der Zwangsarbeiterlager im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat am Mittwoch eine neue Gedenktafel eingeweiht, die an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer und die Verbrechen des Nationalsozialismus an der Adresse Skalitzer Straße 32 erinnert. Das neue Mahnmal macht die dunkle Geschichte des früheren Zwangsortes sichtbar und dokumentiert, wie jüdische Menschen dort untergebracht, zur Arbeit gezwungen, verhaftet und deportiert wurden. Die Einweihung markiert einen wichtigen Schritt zur Aufarbeitung der lokalen Geschichte in Berlin.

Historischer Hintergrund der Skalitzer Straße 32

Die Adresse Skalitzer Straße 32 war der Lebensort von Margot Friedländer, geborene Bendheim, die hier mit ihrer Mutter Auguste und ihrem Bruder Ralph wohnte. Zwei Jahre nach dem Tod des Kleiderhändlers Arnold Meisner im Jahr 1939 zogen Auguste und die Kinder als Untermieter in die Wohnung seiner Witwe Rachela ein. Fünf Menschen teilten sich drei Zimmer, eine Lebenssituation, die Ergebnis der antisemitischen Wohnungspolitik war. Jüdische Berlinerinnen und Berliner wurden aus ihren eigenen Wohnungen vertrieben und in sogenannte Zwangswohnungen konzentriert. Durch diese Maßnahme nahm das Regime den betroffenen Personen die freie Wahl des Wohnorts. Zwangswohnungen stellten oft die letzte Bleibe vor der finalen Deportation dar.

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Die familiäre Tragödie eskalierte 1943, als Ralph und Auguste ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden. Laut Angaben des Bezirksamts verhafteten die Nationalsozialisten zudem weitere jüdische Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses und verschleppten sie. Margot entging der Verhaftung zunächst und lebte im Untergrund, um dem Tod zu entkommen. Im Frühjahr 1944 wurde sie gefasst und am 16. Juni nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte als einziges Mitglied ihrer Kernfamilie den Holocaust.

Stimmen und Rolle der Gedenktafel

Nach der Befreiung heiratete Margot Friedländer ihren bekannten Berliner Adolf Friedländer. Das Paar emigrierte 1946 in die USA, kehrte aber später zurück. Im Jahr 2003 besuchte Friedländer erstmals wieder ihre Geburtsstadt Berlin; im Jahr 2010 kehrte sie dauerhaft nach Deutschland zurück. In Schulen und bei öffentlichen Auftritten sprach sie über die Schoah, Ausgrenzung und gesellschaftliche Verantwortung. Ihr Autobiografie-Titel zitiert den Satz ihrer Mutter: "Versuche, dein Leben zu machen". Friedländers Appell "Seid Menschen" richtete sich insbesondere an junge Menschen, um sie zur Empathie und zum Handeln aufzurufen.

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Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) beschrieb die Einweihung mit den Worten von Friedländer als Mahnung: "Seid Menschen. Schaut nicht weg. Steht füreinander ein." Herrmann betonte, dass die Geschichte der Skalitzer Straße 32 zeige, dass Menschlichkeit, Haltung und Widerstand gegen Hass, Ausgrenzung und Entrechtung verlangt werden. Die Gedenktafel ergänzt die Erinnerung an die Opfer um die spezifische Geschichte des Hauses und macht den früheren Zwangsort im Berliner Straßenbild kenntlich.

Zwangsarbeit im Hinterhof des Gebäudes

Neben dem Schicksal der Familie Friedländer erzählt die Adresse Skalitzer Straße 32 auch von Zwangsarbeit. Im Hinterhof befand sich ein Lager der Metallwarenfabrik Ed. Sommerfeld. Dort waren nach Angaben des Bezirksamts 70 Frauen aus der Sowjetunion zwangsweise untergebracht. Die Skalitzer Straße 32 verbindet somit die Erinnerung an Margot Friedländer mit dem Schicksal weiterer Verfolgter und Zwangsarbeiter. Die Adresse zeigt, wie die Verfolgung direkt in den Alltag eingriff: Menschen wurden zur Untermiete gezwungen, Familien wurden auseinandergerissen und Nachbarinnen und Nachbarn deportiert.

Dokumentiert sind insgesamt mindestens 800 Orte in Friedrichshain und Kreuzberg als Arbeits- oder Unterbringungsstätten von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Die Gedenktafel macht deutlich, wie Entrechtung, Zwangsarbeit und Deportation im Kiez ineinandergriffen. Durch die Sichtbarmachung dieser Geschichte soll der öffentlichen Erinnerung Raum gegeben werden, der die lokalen Verstrickungen in das nationalsozialistische Verfolgungssystem transparent macht und zur Reflexion über die damaligen und heutigen gesellschaftlichen Zustände anregt.