Gedenktag für Alexej Nawalny: Menschen trauern trotz Behördendruck

Am Jahrestag des Todes von Alexej Nawalny legten Hunderte Menschen Blumen am Grab des russischen Oppositionsführers auf dem Borissowskoje-Friedhof in Moskau nieder. Trotz behördlicher Einschüchterung trauerten Bürger für den Kremlkritiker, zu denen auch ausländische Diplomaten gehörten.

Seit einem Jahr ist der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny gestorben. Hunderte Menschen besuchten trotz behördlicher Einschüchterung am Tod estag sein Grab auf dem Borissowskoje- Friedhof in Moskau, um zu gedenken und zu trauern. Die Polizei gewährte den Trauernden Zutritt zum Friedhof , doch wurden sie von Beamten gefilmt, wie unabhängige Medien berichteten.

Unter den Besuchern waren auch ausländische Diplomaten, darunter die US-Botschafterin Lynne Tracy und die EU-Botschafterin Roland Galharague. Unabhängigen Medien zufolge bildete sich eine Schlange von Wartenden. Auch in anderen russischen Städten gab es Gedenkktionen, darunter in St. Petersburg und Jekaterinburg. In der Millionenstadt Nowosibirsk gab es laut dem Bürgerrechtsprojekt OWD-Info mindestens fünf Festnahmen bei einer Gedenkveranstaltung für Nawalny. Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, schrieb bei Instagram, es habe keinen Tag in diesem Jahr gegeben, an dem sie sich nicht an Nawalny erinnert, mit ihm gelacht, sich innerlich mit ihm beraten, aber auch mit ihm diskutiert habe. „Ich liebe dich sehr, vermisse dich sehr, du fehlst mir so.“ Später rief sie dazu auf, für ein freies und friedliches Russland zu kämpfen.Nawalny war der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Im Jahr 2020 wurde er bei einem Aufenthalt in Sibirien zur Vorbereitung von Regionalwahlen vergiftet. Nach seiner Behandlung in Deutschland diagnostizierte die Berliner Charité einen Nervenkampfstoff als Ursache. Die russische Regierung wies jede Beteiligung an dem Anschlag zurück. Bei seiner Rückkehr nach Moskau wurde Nawalny auf dem Flughafen festgenommen und wegen Verstoßes gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren in Haft genommen. Später verurteilten russische Gerichte Nawalny wegen angeblicher Veruntreuung und Beleidigung einer Richterin zu neun Jahren Haft. Nach einem weiteren Prozess wegen Extremismus wurde die Freiheitsstrafe auf 19 Jahre erhöht, die er in einem Straflager am Polarkreis absitzen sollte. Zu seinem Tod war Nawalny erst 47 Jahre alt.





