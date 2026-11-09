Potsdam ehrt die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel und Kulturministerin Manja Schüle nehmen an den Aktionen teil, um an die Zerstörung der Synagoge und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im Jahr 1938 zu erinnern.

Am 9. November erinnert die Stadt Potsdam an die Reichspogromnacht, bei der im Jahr 1938 von Nationalsozialisten organisierter Terror gegen die jüdische Bevölkerung im gesamten Deutschen Reich stattfand. Die Stadt führt am Abend eines Gedenk-Spaziergangs durch, der von der Schlossstraße zum Standort der früheren Synagoge am Platz der Einheit führt. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel, die parteilos ist, hat ihr Erscheinen auf dem Potsdamer Synagoge nzentrum in der Schlossstraße 8 bereits zugesagt, wo die zentrale Gedenkfeier des Stadtteils stattfindet.

Zerstörung der Synagoge und zentrale Gedenkfeier

Die Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes und die evangelische Kirchengemeinde Babelsberg laden bereits um 16 Uhr auf den Weberplatz ein, um gemeinsam an die historischen Ereignisse zu gedenken. Potsdamer Vertreter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA starten um 19 Uhr einen eigenen Gedenk-Spaziergang, der sie zum Denkmal der Opfer des Faschismus am Platz der Einheit führt. Die Stadt Potsdam hat diese Abfolge der Termine auf Nachfrage offiziell bestätigt und als Teil des breiten kulturellen Gedenkens dargestellt.

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Kulturministerin und Benefizkonzert in der Friedrichskirche

Brandenburgs Kulturministerin und Babelsbergerin Manja Schüle (SPD) hat ebenfalls ihre Teilnahme an den Veranstaltungen bestätigt und wird sich der geplanten Putzaktion anschließen, um aktiv am Ort des Geschehens präsent zu sein. Parallel dazu bietet die Friedrichskirche eine Benefizveranstaltung unter dem Titel "Die Liebe ist frei - selbst im finstersten Tal" an, die kulturelle Aspekte der Erinnerung aufgreift. Die Erzählerin Doris Rauschert sowie weitere Mitwirkende nehmen das Publikum dabei in die vielfältige Welt jüdischer Erzähltraditionen und jiddischer Lieder mit, um das historische Gedenken durch künstlerische Darbietungen zu bereichern.

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Stolperstein-Gedenken und Erinnerung an Gustav Adolf Herzfeld

In der evangelischen Kirche in Bornim beginnt am 9. November um 18 Uhr ein weiteres Stolpersteingedenken, das von der Trinitatis-Kirchengemeinde zum gemeinsamen Gedenken eingeladen wird. Im Mittelpunkt dieses spezifischen Termins steht die intensive Erinnerung an Gustav Adolf Herzfeld, der als Mitglied der Bornimer Kirchengemeinde lebte und 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurde. Diese lokale Einbettung der Erinnerung stellt die individuellen Opfer des nationalsozialistischen Terrors heraus und verbindet die allgemeine historische Betrachtung mit biografischen Fakten.

Historischer Kontext und Zerstörung in ganz Deutschland

Die Ereignisse vom 9. November 1938 markierten einen Wendepunkt in der Verfolgung, da Hunderte Synagogen im gesamten Deutschen Reich zerstört und geschändet wurden. Auch die Potsdamer Synagoge in der Schlossstraße 8 fiel diesem Terror zum Opfer und wurde in dieser Nacht schwer beschädigt, was die Notwendigkeit des heutigen Gedenkens am historischen Ort unterstreicht. Die zahlreichen Termine in Potsdam, von der Putzaktion am Weberplatz bis zur kirchlichen Feier in Bornim, spiegeln das breite gesellschaftliche und politische Engagement wider, das im Jahr 2024 mit den Namen von Noosha Aubel und Manja Schüle sichtbare Repräsentation findet.