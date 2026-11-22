Michael Engelberg beschreibt in einem bewegenden Text den Abschied von seiner 81-jährigen Mutter, ihre letzten Tage im Oktober 2024 und die Organisation der Beerdigung.

Der 21. Oktober 2024 markiert einen tiefen Einschnitt im Leben des Autors Michael Engelberg. Als er am frühen Morgen um 5.25 Uhr einen Anruf der Palliativstation erhält, erfährt er, dass seine Mutter verstorben ist. Die Nachricht kommt nach wochenlanger Begleitung, in der die Familie fast stündlich Kontakt zur Klinik hielt, um den Gesundheitszustand zu verfolgen. Der Anruf der Nachtschwester beendet die Hoffnung auf ein weiteres Gespräch, lässt aber Raum für Abschied und Dankbarkeit.

Die letzten Momente mit der Mutter

Michael Engelberg erinnert sich an die Tage vor dem Tod seiner 81-jährigen Mutter. Noch bis in den späten Abend zuvor war er telefonisch mit ihr in Verbindung geblieben, um sich ein Bild von ihrer Verfassung zu machen. In den letzten Stunden seines Lebens saß er an ihrem Bett, hielt ihre Hand und betete mit ihr. Er verzichtete darauf, die Palliativstation zu verlassen, bis sie allein war, da er befürchtete, dass sie in seiner Gegenwart sterben würde. Letztlich entschlief sie still, mit einem leichten Lächeln im Gesicht, während er sich im Korridor aufhielt.

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Organisation der Beerdigung und Friedhof

Im November 2024 nahm Engelberg die notwendigen Schritte zur Beerdigung seiner Mutter wahr. Er kaufte zwei Urnenplätze auf einem Friedhof, wobei er sich selbst einen Platz in unmittelbarer Nähe sicherte. Ein Friedhofsgärtner begleitete ihn bei der Suche nach einem passenden Grabfeld. Der gewünschte Platz liegt unter einer Wildkirsche, was der Vorstellung der Verstorbenen entsprach, in der Nähe ihres einzigen Sohnes beerdigt zu werden. Diese Entscheidung spiegelt die enge Bindung wider, die bis zum Ende bestand.

Die Feier im kirchlichen Kontext

Für den 14. Dezember, kurz vor dem 3. Advent, organisierte Engelberg eine gottesdienstliche Trauerfeier. Da Cafés zu Weihnachten ausgebucht waren, entschieden er und die Familie, die Abschiedszeremonie direkt in der Kirche abzuhalten. Engelberg spielte dabei E-Gitarre in seiner Band, was seinen eigenen Wünschen und denen seiner Mutter entsprach. Ein Caterer sorgte für Essen und Getränke, die im hinteren Teil der Kirche auf Bierbänken serviert wurden. Dies ermöglichte ein Beisammensein mit Familie und Freunden, nachdem das Konzert beendet war.

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Erinnerungen an Kampf und Hoffnung

Der Text hebt auch die innere Stärke der Mutter hervor, die während der Chemotherapie niemals jammerte. Sie vermittelte ihren Angehörigen, Ärzten und Pflegekräften eine unerschütterliche Hoffnung. Zitate wie "Ich schaffe das" und "Ich will ja leben" zeugen von ihrem Widerstandskraft gegen die Krebserkrankung. Selbst als das Sprechen in den letzten Tagen schwerfiel, drückte ihr Nicken und Blickkontakt immer wieder die Botschaft aus, dass alles in Ordnung sei. Diese Haltung diente als Kraftquelle für alle, die sie umgaben.

Nachlass und fortbestehende Bindung

Zwei Jahre nach dem Tod im Jahr 2024 ist die Wohnung der Mutter aufgelöst und ihr Leben ist in Kartons verpackt. Engelberg empfängt weiterhin ihre Post, die an seine Adresse umgeleitet wird, was symbolisch ihre fortbestehende Präsenz im Alltag verdeutlicht. Freunde halfen bei der Vorbereitung der Trauerfeier, indem sie Predigten verfassten und Liedauswahl trafen. Die Erfahrung des Verlustes wird als Ausdruck tiefer Liebe beschrieben, wobei die Bewunderung für das starke Vorbild der Mutter anhält, trotz der unendlichen Trauer um den frühen Tod mit 81 Jahren bei einem 50-jährigen Sohn.