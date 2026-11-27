Das bisher nur als Volvos Mutterkonzern in Erscheinung getretene Label Geely dreht mächtig auf. Nun eben auch als Marke in Deutschland mit immer größerer Palette. Letzter Streich ist das SUV Monjaro zum äußerst verlockenden Kurs. ntv.de ist damit gefahren.

Das bisher nur als Volvos Mutterkonzern in Erscheinung getretene Label Geely dreht mächtig auf. Nun eben auch als Marke in Deutschland mit immer größerer Palette.

Letzter Streich ist das SUV Monjaro zum äußerst verlockenden Kurs. ntv.de ist damit gefahren. Keine Frage, einen Designpreis bekommt das große Familien-SUV nicht unbedingt. Das machen die skandinavischen Geely-Marken wie Polestar oder Volvo deutlich besser. Aber!

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Die Aufgabenstellung für die Geely-Marke ist eine andere. Hier steht das Thema Lifestyle mal hinten an, hier geht es stattdessen um Value for Money. Und das in richtig gewaltigem Stil, wenn man das sagen möchte. Denn die Preisschilder am Monjaro lassen den Interessenten fast schon mit den Ohren schlackern.