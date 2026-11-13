Geero E-Bikes: Geplante Produktionseinstellung in Österreich bis Ende 2026

Die Geero GmbH stellt ihre E-Bike-Produktion bis zum 31. Dezember 2026 ein. Gründe sind hohe Kosten, volle Lager und schwache Nachfrage im österreichischen Markt nach dem Corona-Boom.

Die Geero GmbH, ein bedeutender österreichischer Hersteller von Elektrofahrrädern, wird seine Geschäftstätigkeit zum 31. Dezember 2026 vollständig einstellen. Dieser Schritt markiert das Ende einer Marke, die vor zehn Jahren vielversprechend begann, sich aber heute einer schweren wirtschaftlichen Krise gegenüber sieht. Die Produktion der Räder, die ursprünglich in einer Manufaktur in der Steiermark entstand, wird schrittweise heruntergefahren, da die Marktbedingungen für das Unternehmen nicht mehr tragfähig sind.

Die Wurzeln von Geero liegen im Jahr 2016, als die Brüder Michael Rath und Thomas Rath das Unternehmen gründeten. Aus ersten Entwicklungsarbeiten in einer kleinen Scheune wurde schnell eine eigenständige Fahrradmarke. Besonders stolz war man auf die lokale Fertigung in der Steiermark, wo nicht nur die Fahrräder gebaut, sondern auch die Pulverbeschichtung der Rahmen durchgeführt wurde. Der Slogan "heartcrafted in Austria" sollte diesen regionalen Anspruch unterstreichen.

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Historischer Kontext und Unternehmensgründung

Die Geero GmbH entstand als Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit dem E-Commerce-Unternehmen niceshops. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es den Gründern, ihre Ideen in ein marktfähiges Produkt zu verwandeln. Die Brüder Michael Rath und Thomas Rath standen dabei im Mittelpunkt der Entwicklung. Mit der Zeit wuchs das Unternehmen von einem kleinen Start-up zu einer etablierten Marke, die ihre Produkte direkt über den eigenen E-Bike-Store in Graz verkaufte. Dieser physische Vertriebskanal war ein wichtiger Pfeiler der Markenidentität und der Kundenbindung.

Wirtschaftliche Gründe für die Schließung

Der europäische Fahrrad- und E-Bike-Markt befindet sich seit dem Ende des Corona-Booms in einer anhaltenden Konsolidierungsphase. Thomas Karner, Sprecher des Mehrheitseigentümers niceshops, verdeutlicht die prekäre Lage in einem Statement an die BILD. Hohe Produktionskosten, volle Lagerbestände und ein deutlicher Preisdruck belasten die gesamte Branche. Diese Faktoren führen dazu, dass die Rentabilität für viele Hersteller nicht mehr gewährleistet ist. Die Geero GmbH ist dabei keine Ausnahme, sondern Teil eines größeren Trends.

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Auch bei Geero brachen in den vergangenen Jahren die Verkaufszahlen ein. Thomas Karner erklärt, dass die Zurückhaltung der Verbraucher bei größeren Anschaffungen die gesamte Branche trifft und dies bei Geero ebenfalls stark spürbar war. Die Kombination aus überhöhten Lagerbeständen und einer verhalteten Nachfrage hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Geschäfte nicht mehr gewinnbringend führen kann. Dies zwingt die Geschäftsführung zu einer harten Entscheidung.

Verkaufsversuche und Insolvenz der Markenrechte

Bevor die Entscheidung zur Stilllegung fiel, wurden verschiedene Optionen geprüft. Ein Verkauf der Marke an einen externen Investor wurde diskutiert. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gespräche mit potenziellen Käufern. Die interessierten Unternehmen befanden sich jedoch kurz darauf selbst in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Somit fand sich niemand, der die Marke Geero übernehmen wollte. Karner bestätigt, dass eine Fortführung durch Dritte nicht zustande kam.

Nach der Insolvenz der ursprünglichen Markenrechte steht die Geero GmbH nun vor dem endgültigen Aus. Die gescheiterten Verkaufsgespräche und die anhaltende Marktkrise haben den Weg für die geplante Einstellung freigeräumt. Der Prozess der Schließung läuft bereits. Der eigene E-Bike-Store in Graz hat bereits am 10. November seine Pforten geschlossen. Dies ist ein erster Indikator für die bevorstehenden Veränderungen im Betriebsablauf und den Vertriebswegen des Unternehmens.

Auswirkungen auf Mitarbeiter und Kunden

Die Einstellung der Produktion hat direkte Auswirkungen auf die Belegschaft und die Kunden der Marke. Bei niceshops waren Mitarbeiter von der Situation betroffen. Acht von ihnen haben ein Angebot für eine neue Aufgabe innerhalb des Unternehmens angenommen. Dies zeigt, dass es Bemühungen gab, die Mitarbeiterbestände zu stabilisieren, wo immer möglich. Dennoch bleibt die Situation für viele Beschäftigte schwierig, da die Produktion komplett endet.

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Für Besitzer von E-Bikes von Geero gibt es jedoch eine gewisse Entlastung. Das Unternehmen stellt sicher, dass die Wartung und der Support auch nach der Produktionseinstellung weiterhin gewährleistet sind. Kunden können also aufatmen, da die Infrastruktur für die Nachsorge ihrer Fahrräder erhalten bleibt. Dies ist ein wichtiger Aspekt für den Erhalt der Kundenbindung und der Markenreputation in der Endphase. Die geordnete Einstellung bedeutet, dass alle gesetzlichen und vertraglichen Pflichten gegenüber den Kunden bis zum letzten Tag eingehalten werden.