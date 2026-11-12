Geero E-Bikes: Oesterreichischer Hersteller stellt Produktion zum Jahresende 2026 ein

Die Geero GmbH aus Graz stellt ihre Produktion aufgrund von Marktkrisen und niedriger Nachfrage ein. Kunden und Mitarbeiter erhalten Informationen zur Zukunft.

Die bekannte oesterreichische Fahrradmarke Geero muss den Betrieb einstellen. Die Geero GmbH aus Graz beendet ihre Geschaeftstaetigkeit mit Wirkung zum 31. Dezember 2026. Dieser Schritt trifft auf einen Markt, der bereits seit geraumer Zeit unter erheblichem Druck steht. Der Gruender und Mehrheitseigentuemer niceshops bestaetigt die Schliessung als unausweichliche Konsequenz der aktuellen Wirtschaftslage.

Gruendungsgeschichte und Produktion in Oesterreich

Die Geero GmbH entstand im Jahr 2016 aus einer Idee der Brueder Michael Rath und Thomas Rath. Die Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-Unternehmen niceshops unterstuetzte die Gruendung von Beginn an. Aus ersten Tüfteleien in einer kleinen Scheune entwickelte sich eine eigenstaendige Fahrradmarke. Die Produktion findet seither in einer Manufaktur in der Steiermark statt. Auch die Pulverbeschichtung der Rahmen erfolgt vor Ort, was der Marke den Slogan heartcrafted in Austria einbrachte.

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Marktkrise und fehlende Uebernahmekandidaten

Thomas Karner, Sprecher des Mehrheitseigentümers niceshops, erlaeutert die Gruende für die Schliessung. Hohe Produktionskosten und schwache Nachfrage belasten die Branche. Der europaeische Fahrrad- und E-Bike-Markt befindet sich seit dem Ende des Corona-Booms in einer anhaltenden Konsolidierungsphase. Volle Lager, Preisdruck und eine verhaltene Nachfrage setzen der gesamten Industrie zu. Auch bei Geero brachen in den vergangenen Jahren die Verkaufszahlen deutlich ein. Die Zurückhaltung bei größeren Anschaffungen betrifft die gesamte Branche und war auch bei Geero spürbar.

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Maßnahmen für Mitarbeiter und Kunden

Der eigene E-Bike-Store in Graz hat bereits am 10. November geschlossen. Das Unternehmen versuchte zunächst, die Marke zu verkaufen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gespräche mit Investoren. Die interessierten Unternehmen haben sich kurz darauf jedoch selbst in einer schwierigen Lage befunden. Am Ende fand sich niemand, der Geero übernehmen wollte. Da eine Fortführung der Marke durch Dritte nicht zustande gekommen ist, hat man sich für eine geordnete Einstellung entschieden. Acht von den betroffenen Mitarbeitern haben ein Angebot für eine neue Aufgabe bei niceshops angenommen.

Langfristige Perspektiven im Oesterreichischen Sektor

Die Entscheidung markiert ein wichtiges Kapitel für den Standorte Steiermark. Die Manufaktur bleibt vorerst bestehen, bis die Produktionslinie zum Jahresende 2026 komplett heruntergefahren wird. Kunden, die ein E-Bike von Geero besitzen, koennen aufatmen, da die Garantie- und Servicebedingungen weiterhin gelten. Der Schritt verdeutlicht die Risiken in der Konsumgueterbranche. Die Zukunft der Marke ist damit beendet, doch die Infrastruktur in Oesterreich bleibt vorerst erhalten. Weitere Informationen zu Ablauf und Strukturmaβnahmen werden an die Belegschaft kommuniziert. Die Marktentwicklung zeigt eine klare Tendenz zur Konsolidierung. Kleinere und mittlere Hersteller stehen vor enormen Herausforderungen. Der Fall Geero dient als Beispiel für die Notwendigkeit strategischer Anpassungen. Die Brueder Rath und das Management bedanken sich für die Unterstuetzung der Kunden. Der Markt wird sich in den naechsten Monaten weiter veraendern. Analysten beobachten die Entwicklung genau. Die Situation bleibt angespannt bis Ende 2026.